lunes 6 de octubre 2025

Infraestructura

Rivadavia anunció obras para Villa Chacabuco y el Barrio Jardín Policial

El intendente Sergio Miodowsky anunció pavimento para villa Chacabuco, mientras que en el aniversario del barrio Jardín Policial anticipó la construcción de un playón deportivo y la apertura de nuevas dependencias municipales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de Rivadavia continúa consolidando un fuerte plan de obras que transforma la vida de los vecinos. En este marco, el intendente Sergio Miodowsky recorrió el fin de semana la Villa Chacabuco, en Marquesado, donde anunció el inicio de un proyecto largamente esperado por los vecinos, el pavimento para toda la villa, dentro del Programa Provincial de Pavimentos Urbanos. Esta obra responde a un pedido histórico y permitirá mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida en la zona.

“Este es un pedido histórico de los vecinos y hoy podemos dar la respuesta: vamos a concretar el pavimento que mejorará la circulación, la seguridad y la vida diaria de cada familia”, aseguró el jefe comunal.

Durante la misma jornada, participó del 50° aniversario del barrio Jardín Policial . Allí, el intendente acompañó los festejos y anunció una serie de obras que fortalecerán la infraestructura barrial y los servicios municipales. Entre ellas, se destaca la construcción de un nuevo playón deportivo, pensado para el uso múltiple por parte de niños, jóvenes y familias, y la próxima apertura de dependencias del Registro Civil y del Municipio en el barrio. Estas oficinas permitirán que los vecinos realicen trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse lejos de sus hogares, garantizando un servicio más ágil y cercano.

“Vamos a construir un playón deportivo para los chicos y las familias, y además vamos a gestionar la apertura de dependencias para que los vecinos puedan hacer sus trámites cerca de casa”, explicó.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a los vecinos, escuchando sus necesidades y transformándolas en realidades concretas”, finalizó.

Con estos anuncios, la gestión municipal del intendente Sergio Miodowsky ratifica el compromiso de seguir acercando soluciones y oportunidades en cada punto del departamento. Las obras en Villa Chacabuco y en Barrio Jardín Policial forman parte de un plan de trabajo integral que prioriza el fortalecimiento de la comunidad y la cercanía con los rivadavienses.

