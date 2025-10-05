Rivadavia: un policía reanimó a una beba que le había sufrido una convulsión febril

Este sábado ocurrió un milagro en Rivadavia. Un agente de policía de comisaría 38va le salvó la vida a una beba de 1 año y 7 meses de edad que había sufrido una convulsión.

Cuando el efectivo llegó al domicilio ubicado en el interior del Lote Hogar 34 de Rivadavia, la bebé no tenía signos vitales. Rápidamente le aplicó maniobras RCP (reanimación cardio pulmonar) y volvió a tomar conciencia.

Segundos después, los efectivos la subieron a un patrullero y la trasladaron al Hospital Marcial Quiroga, donde la menor fue atendida por un doctor y este manifestó que había sufrido una convulsión febril. Quedando en observación.

El efectivos de comisaría 38va trabajó en conjunto con miembros de la policía comunal que ayudaron a despejar el camino para que el móvil llegara a tiempo al hospital.