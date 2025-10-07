Iglesia sumó nuevas movilidades para fortalecer su parque automotor municipal

Una de las movilidades que ha adquirido el municipio de Iglesia.

La Municipalidad de Iglesia, bajo la gestión del intendente Dr. Jorge Espejo, incorporó nuevas unidades que pasan a formar parte del patrimonio municipal, fortaleciendo el parque automotor y mejorando la capacidad operativa en cada distrito.

Retroexcavadora John Deere 310P

Camión Iveco volcador 170E28

Camión Iveco recolector de residuos 170E28

Un valioso equipamiento que permite optimizar los servicios, agilizar las obras y reforzar el compromiso con el bienestar de los vecinos.La Secretaría de Infraestructura y Producción continúa trabajando con una visión de progreso, apostando al crecimiento y desarrollo de todo el departamento.