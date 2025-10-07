martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un paso adelante

Iglesia sumó nuevas movilidades para fortalecer su parque automotor municipal

Se trata de dos camiones y una retroexcavadora, que permitirán una mejora en la capacidad operativo en los diferentes rincones del departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las movilidades que ha adquirido el municipio de Iglesia.

Una de las movilidades que ha adquirido el municipio de Iglesia.

La Municipalidad de Iglesia, bajo la gestión del intendente Dr. Jorge Espejo, incorporó nuevas unidades que pasan a formar parte del patrimonio municipal, fortaleciendo el parque automotor y mejorando la capacidad operativa en cada distrito.

Lee además
Ramona de la Cruz Solar, de 82 años, la flamante Reina del Adulto Mayor de Iglesia.
Reconocimiento

Iglesia eligió a su Reina del Adulto Mayor en una jornada de emociones y melodías
calingasta e iglesia: un mismo problema con las boletas de la luz y un mismo pedido vecinal
¿Efecto dominó?

Calingasta e Iglesia: un mismo problema con las boletas de la luz y un mismo pedido vecinal
image

Se suman:

  • Retroexcavadora John Deere 310P
  • Camión Iveco volcador 170E28
  • Camión Iveco recolector de residuos 170E28

Un valioso equipamiento que permite optimizar los servicios, agilizar las obras y reforzar el compromiso con el bienestar de los vecinos.La Secretaría de Infraestructura y Producción continúa trabajando con una visión de progreso, apostando al crecimiento y desarrollo de todo el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Iglesia muestra sus bondades mientras teje lazos de colaboración en la Feria Internacional de Turismo

Un gran secreto del Médano de Oro: la receta para deleitarse con una tarta de espárragos recién cosechados

Repavimentan una importante calle de Capital y el tránsito está cortado

Rivadavia anunció obras para Villa Chacabuco y el Barrio Jardín Policial

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil: sabor y disfrute en el Médano de Oro

Mariela I, la nueva Reina del Adulto Mayor de Rawson

Proteccionistas denunciaron abandono de animales tras un incendio en Calingasta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cortan una zona clave de la calle Urquiza en Capital, por tareas de repavimentación.
¡Atención!

Repavimentan una importante calle de Capital y el tránsito está cortado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos
A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos