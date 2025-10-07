Iglesia sumó nuevas movilidades para fortalecer su parque automotor municipal

La Municipalidad de Iglesia, bajo la gestión del intendente Dr. Jorge Espejo, incorporó nuevas unidades que pasan a formar parte del patrimonio municipal, fortaleciendo el parque automotor y mejorando la capacidad operativa en cada distrito.
- Retroexcavadora John Deere 310P
- Camión Iveco volcador 170E28
- Camión Iveco recolector de residuos 170E28
Un valioso equipamiento que permite optimizar los servicios, agilizar las obras y reforzar el compromiso con el bienestar de los vecinos.La Secretaría de Infraestructura y Producción continúa trabajando con una visión de progreso, apostando al crecimiento y desarrollo de todo el departamento.