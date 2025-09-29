lunes 29 de septiembre 2025

Proteccionistas denunciaron abandono de animales tras un incendio en Calingasta

Luciano Castro criticó la demora del municipio en actuar y destacó que muchos animales sufrieron heridas graves antes de recibir asistencia veterinaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El proteccionista Luciano Castro denunció que decenas de animales quedaron desatendidos luego de un incendio ocurrido el pasado viernes en Villa del Corral, Calingasta, que afectó varias hectáreas.

Castro señaló que, tras el siniestro, la municipalidad demoró varios días en actuar. “Pasaron cuatro días y recién anoche me llegó información de integrantes del municipio pidiendo ayuda, cuando tenían un veterinario que podría haber asistido a los animales y acortado su sufrimiento. Murieron y seguirán muriendo yeguas preñadas, crías y caballos con heridas graves”, afirmó.

El proteccionista criticó la falta de acción de la municipalidad y aseguró que hoy, desde la Secretaría de Medio Ambiente, enviaron un veterinario y algunos insumos para asistir a la mayor cantidad de animales posible.

Castro concluyó que la situación es vergonzosa y llamó a tomar medidas para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

