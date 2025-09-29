San Martín eligió a su Reina del Adulto Mayor: quién es

San Martín vivió el sábado una noche cargada de emoción y alegría con la elección de la Reina del Adulto Mayor, un evento que reunió a la comunidad para rendir homenaje a quienes son un pilar fundamental en el departamento.

En esta edición, Norberta Ramona Chávez fue coronada como Reina del Adulto Mayor, mientras que Nancy Beatriz Olmos recibió la banda de Virreina. Ambas fueron reconocidas entre los aplausos y el afecto del público presente.

Durante la velada también se despidió con gratitud a Azucena Cabrera, Reina saliente, y a Martha López, Virreina saliente, quienes representaron con orgullo a los adultos mayores de San Martín en el último año.

La intendente Analía Becerra acompañó este encuentro junto a vecinos y familias, destacando el valor de quienes, con su trayectoria de vida, fortalecen la identidad y la historia del departamento.

El municipio agradeció a todos los vecinos que participaron y al equipo de trabajo que hizo posible esta celebración, que ya forma parte de las tradiciones de San Martín.