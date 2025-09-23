Cumpliendo el sueño de la casa propia: Orrego entregó un nuevo barrio en San Martín

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de 27 viviendas del barrio Ceferino Namuncurá , ubicado en el departamento de San Martín . Este significativo hecho es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Martín, aportando el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) los recursos para completar la urbanización necesaria para hacer realidad el sueño de la casa propia para las familias sanmartinianas.

Durante el acto el gobernador estuvo acompañado por la intendenta de San Martín, Analía Becerra ; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la directora del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta, y concejales, entre otras autoridades, además de vecinos de la zona.

image

El gobernador, en su mensaje, expresó que "en estos tiempos tan difíciles, el tener la oportunidad de poder seguir haciendo obra pública, en este caso, como lo ha hecho la intendenta, nosotros ayudando con la infraestructura para que llegue el servicio también, es muy importante. Porque los sanjuaninos sabemos que detrás de esas áreas sensibles que tienen que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, con el techo propio, tiene que haber inexorablemente ese valor agregado que es la obra pública. Entregar un barrio o una escuela como esta mañana en Sarmiento hacen que sea un día especial. Ningún gobernador de la Argentina está recibiendo ya esos programas que venían antes. Y hacemos un gran esfuerzo los sanjuaninos. Yo no cuento ni con fondos de conectividad o incentivos docentes, ni con transferencias discrecionales, ni con subsidios al transporte. Pero sí creo que en estos tiempos, tanto para mí como para la intendenta, como para otros intendentes, como para otros gobernadores, es muy importante el apoyo de la gente. El saber que más allá de la circunstancia difícil que nos toca vivir, lo más importante de todo es saber cómo lo vamos a encajar al problema y cómo vamos a salir adelante".

Destacó que "el año pasado fuimos la primera provincia que reabrió la obra pública en la Argentina, y también nos damos por ahí hasta el privilegio de poder tener un boleto educativo gratuito que llegue a todas las clases sociales, para que no haya más barreras en San Juan para poder estudiar".

Y concluyó: "espero que disfruten mucho de estos hogares y sepan, con mucha humildad se los digo, que pueden contar conmigo para todo lo que sea necesario. Yo estoy para servirles".

El barrio, situado en Villa Dominguito, La Puntilla, se compone de 27 viviendas ejecutadas por la Municipalidad. Si bien la construcción de las casas fue financiada a través del programa nacional "Casa Propia" y con fondos municipales, la urbanización integral del predio fue financiada íntegramente por el Gobierno de San Juan.

La Provincia, a través de trabajos ejecutados por la empresa Construcciones Andina S.R.L., aportó fondos para dotar al barrio de la infraestructura esencial. Gracias a esta colaboración, el complejo hoy cuenta con red de agua potable y tendido eléctrico; iluminación pública con tecnología LED de última generación; veredas, cordones cuneta, badenes de hormigón y puentes peatonales y vehiculares; y arbolado público con sistema de riego individual y señalización de calles.

Sobre las viviendas

Las viviendas entregadas tienen una superficie de 63,10 m² cada una. Están diseñadas para la comodidad familiar, con dos dormitorios, baño, y un espacio integrado de cocina-comedor. Fueron construidas con un sistema tradicional de alta calidad, que incluye muros de ladrillo, estructura de hormigón armado y techo de termopanel en el área social para mayor aislación.

Además, las familias recibieron sus hogares listos para habitar, equipados con artefactos sanitarios, mesada y pileta de cocina, cocina de cuatro hornallas, termotanque eléctrico de 85 litros y un tanque de reserva de agua de 850 litros. Cada detalle, desde los pisos cerámicos hasta las aberturas de aluminio con mosquiteros, fue pensado para garantizar una óptima calidad de vida a los sanmartinianos beneficiados.