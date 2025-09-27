Casas Viejas recibió un operativo integral de salud y acompañamiento

El equipo de Caucete y de la Zona Sanitaria II llevaron adelante un operativo integral de salud en la localidad de Casas Viejas, ubicada en el departamento Caucete, acercando múltiples prestaciones a las familias de la zona.
El equipo de salud de Caucete y la Zona Sanitaria II acercaron controles y asistencia médica a las ocho familias que habitan esta localidad rural.
Estas acciones forman parte de un objetivo fundamental del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, de garantizar el acceso a la salud en cada rincón de la provincia.
La población de Casas Viejas se encuentra a unos 33 kilómetros al noreste de Bermejo, por camino de huella, donde residen 8 familias que suman un total de 38 habitantes.
Durante la jornada, el equipo de salud brindó las siguientes prestaciones sanitarias:
* Control pediátrico
* Clínica médica
* Odontología
* Laboratorio
* Ginecología
* Consejería de salud sexual y reproductiva
* Vacunación
* Psicología
* Consejería
* Control de signos vitales
* Control de peso y talla
* Consejería sobre Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”
El operativo contó con la participación del jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, Diana Martínez; la jefa del Área Programática, Mariana Arbo; la licenciada Mónica Agüero junto a su equipo de enfermería y el agente sanitario de la zona.
El objetivo de estas acciones es llevar la salud más cerca de la gente, garantizando el acceso a la atención médica y la promoción de la salud en comunidades rurales y alejadas.