Casas Viejas recibió un operativo integral de salud y acompañamiento

El equipo de Caucete y de la Zona Sanitaria II llevaron adelante un operativo integral de salud en la localidad de Casas Viejas, ubicada en el departamento Caucete, acercando múltiples prestaciones a las familias de la zona.

Temporada 2025 Liga Universitaria: cambio de líderes en la A, Jagermeister sigue firme en la B y en la C hubo disfrute de primavera

Novedad Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

Estas acciones forman parte de un objetivo fundamental del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, de garantizar el acceso a la salud en cada rincón de la provincia.

La población de Casas Viejas se encuentra a unos 33 kilómetros al noreste de Bermejo, por camino de huella, donde residen 8 familias que suman un total de 38 habitantes.

Durante la jornada, el equipo de salud brindó las siguientes prestaciones sanitarias:

* Control pediátrico

* Clínica médica

* Odontología

* Laboratorio

* Ginecología

* Consejería de salud sexual y reproductiva

* Vacunación

* Psicología

* Consejería

* Control de signos vitales

* Control de peso y talla

* Consejería sobre Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”

El operativo contó con la participación del jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, Diana Martínez; la jefa del Área Programática, Mariana Arbo; la licenciada Mónica Agüero junto a su equipo de enfermería y el agente sanitario de la zona.

El objetivo de estas acciones es llevar la salud más cerca de la gente, garantizando el acceso a la atención médica y la promoción de la salud en comunidades rurales y alejadas.