Aly reescribe su aventura en Barreal con una propuesta llamativa, fresca y 'muy querible'

Su sonrisa se mantiene intacta y su azulada vista aún sigue asombrándose cada vez que mira al horizonte y recuerda que está custodiada por imponentes y serenas montañas. Alyssa Montagnac se encamina a cumplir tres años ininterrumpidos de idilio con Barreal y desde hace poco más de un mes lo hace viviendo -al mismo tiempo- un sueño hecho realidad: La Querida Bar.

Desde que sintió el flechazo por este paraíso calingastino, la joven francesa empezó a scanear su nuevo hogar. Encontró encantos por doquier, pero también algunos escenarios por reforzar en post de acrecentar las bondades turísticas del lugar.

Aly estuvo la mayor parte de su estadía al frente del restaurante de la bodega Los Dragones. Su conocimiento, amalgamado perfectamente con su carisma, la convirtieron en la mejor anfitriona que el visitante se podía encontrar para vivir una experiencia distinta, envolviendo su paladar en vinos de altura y delicias surgidas de orgánicas materias primas de la zona.

image

No escatimaba en compartir su alegría en sus jornadas de trekking o en las reuniones que fue sumando en el camino, pero en su interior seguía creciendo una idea, un desafío personal, que terminó viendo la luz a mediados de este 2025. Y todo, justamente, por un empujoncito de la amistad.

“Un amigo me comentó que tenía este lugar y me propuso darle uso. De una me encantó la idea, pero en ese momento, como no tenía el respaldo económico y aún estaba en Los Dragones, le dije que me lo iba a pensar. Pero cuando lo ví todo se aceleró, me encantó y justo en esos días fui a visitar una amiga a Mendoza, que fue precisamente la que me enseñó Barreal por primera vez, y le comenté la idea que estaba surgiendo. Además, ella es arquitecta y al toque me pidió los planos y en cuatro meses ya teníamos todo montado”, expuso Aly jugando con su memoria, quien en un primer momento tuve la idea de repartir su tiempo entre la bodega y su propio proyecto, pero finalmente se dio cuenta que para no dejar de vivir tenía que decantarse por La Querida.

La idea de la simpática gala es darle al visitante una opción fresca y que permita comer algo rico, con materia prima de la tierra, o compartir algo fresco en cualquier momento del día. “Yo siempre quise tener un bar y ahora lo tengo acá en Barreal, es algo increíble”, comentó antes de avisar que dentro de esta entrañable casona barrealina también hay espacio para artesanías y otras propuestas como panificación con masa madre o quesos caprinos.

Además, con la llegada de temperaturas más cálidas, los domingos se ha empezado a instaurar en el lugar una suerte de encuentro gastronómico-musical, en la que intervienen artistas y emprendedores locales.

El origen del nombre

image

La elección de La Querida como nombre de su bar encierra un homenaje a quien fuese la dueña del lugar: “Se llamaba Yolanda y era una mujer muy conocida y querida en Barreal. Ella, as los 93 años, escribió un libro que es tremendo y que yo siempre invito a leer. Era una mujer que conocía todo de este lugar y de la que todo el mundo hablaba muy bien”.