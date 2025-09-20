En San Martín, a un chico de 14 años le cayó una olla de agua hirviendo en los genitales

En la noche de este viernes ocurrió un grave accidente doméstico donde el damnificado fue un chico de 14 años . Por razones que se están tratando de establecer, al adolescente se le cayó una olla de agua hirviendo y le provocó quemaduras.

Este episodio fue alrededor de las 23 horas, en una vivienda del barrio Bella Vista. Por la primera información brindada por las autoridades, la madre manifestó que el calefón de su casa esta roto y que todo aquel que quiera bañarse debe calentar agua en una olla. Según su relato, el menor agarró la olla y cuando la llevaba hacia el baño se resbaló y todo el contenido cayó en la zona de sus genitales y piernas.

La madre llamó de inmediato a la ambulancia y desde el Hospital Marcial Quiroga manifestaron que el menor ingresó en la noche con quemaduras tipo A y B en sus piernas y en la zona genital.

hospital marcial quiroga.jpg El adolescente se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga

Desde la Justicia manifestaron que el adolescente se encuentra internado en el nosocomio antes mencionado, se están practicando curaciones y se encontraría fuera de peligro. El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.