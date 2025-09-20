sábado 20 de septiembre 2025

Peligroso

En San Martín, a un chico de 14 años le cayó una olla de agua hirviendo en los genitales

El accidente doméstico ocurrió en la noche de este viernes. El adolescente tuvo que ser internado de urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la noche de este viernes ocurrió un grave accidente doméstico donde el damnificado fue un chico de 14 años. Por razones que se están tratando de establecer, al adolescente se le cayó una olla de agua hirviendo y le provocó quemaduras.

San Martín celebrará el día de la primavera con una gran fiesta en su camping municipal.
San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas
San Martín invita a los sanjuaninos a participar de una jornada de trekking gratuita, en la previa de la llegada de la primavera.
Trekking de primavera con guía, en un paisaje soñado, gratis y a sólo 18 km de la Capital

Este episodio fue alrededor de las 23 horas, en una vivienda del barrio Bella Vista. Por la primera información brindada por las autoridades, la madre manifestó que el calefón de su casa esta roto y que todo aquel que quiera bañarse debe calentar agua en una olla. Según su relato, el menor agarró la olla y cuando la llevaba hacia el baño se resbaló y todo el contenido cayó en la zona de sus genitales y piernas.

La madre llamó de inmediato a la ambulancia y desde el Hospital Marcial Quiroga manifestaron que el menor ingresó en la noche con quemaduras tipo A y B en sus piernas y en la zona genital.

hospital marcial quiroga.jpg
El adolescente se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga

Desde la Justicia manifestaron que el adolescente se encuentra internado en el nosocomio antes mencionado, se están practicando curaciones y se encontraría fuera de peligro. El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.

