martes 30 de septiembre 2025

Importantes vínculos

Iglesia muestra sus bondades mientras teje lazos de colaboración en la Feria Internacional de Turismo

La secretaria del área, Fany Pernas, junto a su equipo, han participado en encuentros clave para fortalecer la oferta, la capacitación y la promoción regional e internacional.

Por Mario Godoy
Fany Pernas, secretaria de Turismo de Iglesia, en una de las reuniones con gente de San Luis.

La delegación de la Secretaría de Turismo del Municipio de Iglesia está dejando una marca significativa en la Feria Internacional de Turismo (FIT), con una intensa agenda de gestiones destinadas a impulsar el desarrollo turístico del departamento. La secretaria del área, Fany Pernas, junto a su equipo, han participado en encuentros clave para fortalecer la oferta, la capacitación y la promoción regional e internacional.

Fortaleciendo el turismo de bienestar y la formación

Una de las actividades destacadas fue la participación en el conversatorio sobre "Termalismo y bienestar en Argentina", donde se compartieron experiencias y conocimientos con expertos del sector. Este tipo de encuentros resulta fundamental para posicionar a Iglesia en el creciente segmento de turismo de salud y relax.

En el ámbito académico, la Secretaría avanzó en lazos de cooperación esenciales para la formación local. Se concretó una importante reunión con Agustina Generoso, decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad de San Luis, y Mariana Piñero, directora de la carrera de Hotelería. El objetivo es claro: organizar convenios de cooperación que permitan fortalecer las capacitaciones en turismo regional, asegurando que los prestadores de servicios en Iglesia cuenten con herramientas de calidad.

image

El desafío de la promoción internacional: mirando a Chile

El departamento de Iglesia reafirmó su estrategia de promoción transfronteriza con un encuentro crucial con David Videla Osorio, jefe del Departamento de Turismo de La Serena, Chile. Esta reunión se centró en diseñar líneas de acción conjuntas para promover activamente a Iglesia como destino turístico en el país vecino.

El foco de esta promoción estará puesto en la temporada en la que se habilita el Paso de Agua Negra, un conector vital entre ambos países. Se planifica una importante agenda de eventos a desarrollarse en ese período, buscando atraer al público chileno y dinamizar la economía turística de Iglesia.

La presencia de Iglesia en la FIT no solo es una muestra de sus atractivos, sino una clara señal de su compromiso con el futuro del sector, sentando bases sólidas a través de la formación y la colaboración estratégica.

