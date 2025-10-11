Por alerta meteorológica, cambiaron el cronograma de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en Rawson

La Municipalidad de Rawson informó este sábado que, ante la alerta vigente por fuertes vientos, se modificó el cronograma de actividades previsto para el cierre de la 16ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro . La decisión fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas que forman parte del evento.

Según el comunicado oficial, las actividades previstas en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América” se desarrollarán con normalidad a partir de las 18:30, mientras que todas las propuestas programadas en la Plaza Centenario de Villa Krause quedaron suspendidas por razones de seguridad.

En el espacio cerrado se mantienen las charlas, presentaciones de libros y actos culturales, entre ellos el Coro homenaje a Mercedes Sosa, la presentación de “El Camino del Encuentro” de Nicolás Delcazo, y “[RE]Generación trabajadora 2030” de Federico Savizki. Además, el acto protocolar por el 112° aniversario de la fundación de Villa Krause se realizará según lo previsto, con un cierre a cargo de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y el Área de Cultura del Municipio.

En tanto, el paseo de emprendedores, los stands editoriales y los espectáculos artísticos que iban a tener lugar en la plaza fueron suspendidos. Desde el municipio agradecieron la comprensión del público y recalcaron que las medidas “responden a razones de fuerza mayor, priorizando el bienestar y la seguridad de todos los involucrados”.