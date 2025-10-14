Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo

Un operativo coordinado entre la Policía de San Juan y el escuadrón antidrogas de Mendoza permitió descubrir un inusual intento de tráfico de cocaína protagonizado por dos mujeres bolivianas. La investigación se centró en el minucioso procedimiento que llevó a su detección, luego de que las sospechosas fueran interceptadas en plena Ruta 20, a la altura del kilómetro 141.

Según confirmó el comisario Sergio Barrionuevo , del Departamento de Drogas Ilegales , el control se activó tras advertirse movimientos sospechosos en un grupo que realizaba un “tour de compras” proveniente de Bolivia . Las mujeres descendieron del colectivo antes de llegar a la Terminal de Caucete, más precisamente en el kilómetro 141 de la Ruta 20, abordaron un remis, maniobra que llamó la atención de los efectivos. Fue entonces cuando el personal del Departamento de Drogas Ilegales, en conjunto con fuerzas mendocinas, intervino el vehículo para verificar la situación.

Durante la revisión, una de las pasajeras mostró signos físicos evidentes: su abdomen estaba visiblemente inflamado. Ante las preguntas de los agentes, terminó por confesar que había ingerido casi un centenar de cápsulas con cocaína en su interior. De inmediato se dio aviso a la Fiscalía Federal, que dispuso un procedimiento médico controlado para extraer las cápsulas sin poner en riesgo la vida de la implicada.

El operativo médico, realizado primero en el hospital Félix Aguilar de Caucete y completado luego en el Hospital Rawson, permitió recuperar más de un kilo de cocaína en total. El proceso fue supervisado en todo momento por personal especializado, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Desde la Policía remarcaron que la modalidad empleada, el transporte de droga ingerida en cápsulas especialmente diseñadas para resistir los jugos gástricos, implica un alto riesgo vital para quienes la practican y demuestra el grado de organización detrás de este tipo de delitos.