martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Institucional

Con plazo vencido, ¿qué pasará con la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina?

Andrés López, quien fue designado como interventor por Personería Jurídica, confirmó que en septiembre se cumplió el plazo de 180 días. La realidad de la institución y la carrera por poder realizar las elecciones que quedaron suspendidas.

Por Celeste Roco Navea
image

A finales de marzo, en la previa de las elecciones, Personería Jurídica intervino la Federación Gaucha Sanjuanina, debido a una serie de irregularidades detectadas en el marco de un nuevo acto electoral. En aquel momento no solo se designó un interventor, sino que además se dio un plazo de 180 días para regularizar la situación de la institución que se encontraba con graves faltas de documentación. El plazo se cumplió el 28 de septiembre.

Lee además
El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

El interventor, Andrés López, confirmó a Tiempo de San Juan que, tras ser intimados por Personería Jurídica para conocer la situación actual de la institución, se resolvió extender la intervención por 180 días más. De esta manera, Andrés y su equipo tienen hasta el 25 de diciembre para regularizar la situación de la institución y llamar a elecciones.

La actualidad de la Federación tiene distintos aspectos a destacar. Por un lado, se asumió el compromiso de darle continuidad al calendario que se había acordado a principio de año, donde cada agrupación elige una fecha para celebrar aniversario o realizar sus actividades.

IMG_3411
La presencia de la Federaci&oacute;n Gaucha Sanjuanina en los festivales de las agrupaciones se acompa&ntilde;a con la caracter&iacute;stica bandera de la instituci&oacute;n.&nbsp;

La presencia de la Federación Gaucha Sanjuanina en los festivales de las agrupaciones se acompaña con la característica bandera de la institución.

De las 45 agrupaciones que se encuentran bajo la órbita de la Federación, López confirmó que hasta el momento hay solo 15 agrupaciones que lograron regularizar la falta de papeles como trámites administrativos, siendo las únicas que están al día con todo. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que para poder celebrar las elecciones deben ser 23 los espacios con la documentación en regla.

image
Parte de los encuentros que tienen el gauchaje sanjuanino para regularizar su situaci&oacute;n se llevan a cabo en la Casa del Gaucho, en Santa Luc&iacute;a.&nbsp;

Parte de los encuentros que tienen el gauchaje sanjuanino para regularizar su situación se llevan a cabo en la Casa del Gaucho, en Santa Lucía.

Sobre este punto López señaló que vienen trabajando con buen ritmo en conjunto con cada uno de los espacios, por lo que hay expectativas de poder cumplir con todo antes del plazo determinado por Personería Jurídica.

Si bien todo indica que la Federación va rumbo a los esperados comicios que se frenaron en marzo, aún hay un inconveniente que genera preocupación y demoras en la intervención. “Hasta el momento no tuvimos ninguna rendición de cuenta de la gestión anterior”, señaló López. Se trata de los balances del 2022, 2023 y 2024.

Un detalle no menor es que es precisamente esa falta de documentación la que llevó a Personería Jurídica a intervenir la institución. Desde la actual coordinación entienden que estas demoras podrían representar demoras indeseadas, pero por el momento los esfuerzos están puestos en regularizar cada una de las agrupaciones que se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia.

image

“En esta intervención estamos trabajando con todas las agrupaciones gauchas por igual. No cobramos la cuota societaria, no cobramos el servicio de ambulancia en los distintos festivales ya que estamos trabajando para el gauchaje, para que Federación Gaucha Sanjuanina esté ordenada”, puntualizó Andrés López.

Con la prórroga en marcha, la meta es clara: poder llegar a celebrar Navidad con una institución en condiciones, con sus agrupaciones con la documentación al día y por qué no, con nuevo presidente.

Temas
Seguí leyendo

Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué gremios adhieren en San Juan

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Los diez candidatos con más chances para suceder al Jimmy: vínculos, rosqueo y promesas para todos y todas

El reclamo de Karen Reichardt: "Dejen de joder con mi nombre"

Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Cargo de Fiscal General de San Juan: se viene la definición de la picante terna, antes de las legislativas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: Si pierde, no seremos generosos con Argentina
Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda
Paso a paso

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda