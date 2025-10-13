lunes 13 de octubre 2025

Puja de abogados

Cargo de Fiscal General de San Juan: se viene la definición de la picante terna, antes de las legislativas

Este martes se reunirá el Consejo de la Magistratura para definir a los tres preseleccionados que irán a consideración de la Cámara de Diputados. En juego, el cargo que dejó vacante Jimmy Quattropani al morir en julio, de alto vuelo político en la Justicia San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes.  

La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, miembro del Consejo de la Magistratura, confirmó que este martes 14 de octubre está previsto que se reúnan en el organismo para definir la terna de preseleccionados para quedarse con el cargo judicial del año en la provincia, entre 33 postulantes. "Mañana tenemos reunión así que bueno ahí se definirá", dijo la funcionaria en rueda de prensa este lunes. Es decir, que finalmente se confirma que habrá nombres antes de las legislativas del 26 de octubre, cuando se especulaba que la decisión podía ser postergada para después de las urnas. Incluso, la semana pasada estuvo convocada la reunión y se suspendió. Dijeron que fue por la salud de una de las consejeras pero se especula con que hasta ese día no había acuerdo para la preselección de elegidos para un cargo con alta gravitancia en el manejo judicial sanjuanino.

La vacante se generó tras la muerte de Eduardo "Jimmy" Quattropani el pasado 21 de julio, quien ocupó el cargo durante 32 años. Su designación en 1993 fue producto de un acuerdo político, una práctica que puede mantenerse vigente en la actual contienda. El puesto de Fiscal General no es menor: es un cargo vitalicio con una influencia excepcional en el ámbito judicial y político, especialmente con la implementación del Sistema Acusatorio.

Sobre el posicionamiento de los consejeros, Palma evaluó este lunes que "es un espacio de debate, la verdad que por lo general demora un ratito eso, porque vamos poniendo en la mesa cada uno de los nombres de las propuestas que llevan, así que en función de eso se va consensuando los nombres que van a resultar ternados", en el marco del concurso. "Mañana tenemos que armar la terna después se votará antes de fin de año seguramente va a estar designado", precisó sobre el esperado nombramiento.

El proceso para cubrir este alto puesto judicial entró así en una fase decisiva. Tras concluir el martes 16 de septiembre la etapa de entrevistas a más de una treintena de aspirantes que buscan ocupar el puesto vitalicio, todas las miradas están puestas en el Consejo de la Magistratura, que ahora tiene la tarea de conformar la terna que será enviada a la Cámara de Diputados para la elección final.

El juego de poder político

La rapidez en el proceso no deja en segundo plano la intensa pulseada política que se desarrolla en torno a este concurso. El orreguismo se posiciona como el favorito para proponer el nombre del nuevo fiscal, gracias a la mayoría que ha logrado construir en la Cámara de Diputados, con el respaldo de aliados como el bloque bloquista y otros legisladores.

Sin embargo, antes de que el debate llegue al recinto legislativo, los candidatos deben superar el filtro del Consejo de la Magistratura. Este cuerpo está integrado por Juan José Victoria (presidente, en representación de la Corte), la ministra Palma (por el Ejecutivo), la diputada Fernanda Paredes (por el Legislativo) y los abogados del Foro Raúl Acosta y Valeria Torres. Ellos son los responsables de elegir los tres nombres que disputarán el cargo en lo que se anticipa como una sesión histórica en la Legislatura.

En la contienda juegan famosos abogados como el fiscal General interino Daniel Galvani, los secretarios relatores Fernando Rahmé y Rolando Lozano, la asesora de Menores Laura Romarión, los abogados penalistas Fernando Castro y Nasser Usair, el camarista laboral Guillermo Baigorrí, Marcelo Salinas, Adriana Tettamanti, Fernando Castro y Graciela Roduen, entre otros, todos en carrera por uno de los cargos más codiciados del Poder Judicial sanjuanino.

