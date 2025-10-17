viernes 17 de octubre 2025

Intensa búsqueda

Desapareció en Alemania Alejandro Fracaroli, reconocido investigador del CONICET

Alejandro Matías Fracaroli fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Las autoridades no tienen ninguna pista de qué pudo haber pasado con él y pidieron ayuda a toda la comunidad científica para poder encontrarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alejandro Matías Fracaroli tiene 44 años, es cordobés, padre de dos chicos, científico del Conicet y está desaparecido desde el lunes pasado en Alemania donde está participando, becado, de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Fracaroli fue visto por última vez el 13 de octubre en la ciudad alemana de Karlsruhe y desde entonces no se supo nada más de él.

Su desaparición encendió las alarmas entre sus familiares, que al no poder contactarlo, realizaron la denuncia ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt.

La policía de Karlsruhe abrió una investigación por averiguación de paradero, pero hasta el momento no hay resultados concretos ni indicios claros sobre lo que pudo haber pasado con el científico cordobés.

En diálogo con La Voz, Gabriela Furlán, pareja de Fracaroli, contó que mantuvo una conversación telefónica con él el mismo día de su desaparición, pero aseguró que no notó “nada raro” durante la conversación.

La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC emitió un comunicado oficial en el que advirtió que Fracaroli podría encontrarse desorientado y no plenamente consciente de su situación actual.

Por eso, pidieron la colaboración de colegas, contactos y toda la comunidad académica en Alemania para difundir la información y ayudar a encontrarlo.

Mónica Balzarini, directora del Conicet Córdoba, confirmó además que mantienen contacto permanente con las autoridades argentinas y alemanas. “Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció”, remarcó.

Quién es Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli es un científico de amplia trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integra el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina.

Fracaroli es especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto a nivel internacional.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero deben comunicarse a los números +34 634 64 10 75 (España) o +49 155 6058 7656 (Alemania).

