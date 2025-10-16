jueves 16 de octubre 2025

Investigación

Descubren cómo se formó el mayor cráter de la Luna: un hallazgo clave para la próxima misión Artemis

Un nuevo estudio publicado en Nature revela que el impacto que creó la Cuenca del Polo Sur-Aitken ocurrió desde el norte, modificando la comprensión sobre el origen lunar y anticipando el escenario donde aterrizará la NASA en 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-16 at 6.12.53 PM

La Luna vuelve a ser protagonista de la ciencia espacial gracias a un descubrimiento que podría reescribir parte de su historia. Un equipo de investigadores liderado por Jeffrey Andrews-Hanna, de la Universidad de Arizona, determinó que el gigantesco impacto que formó la Cuenca del Polo Sur-Aitken (SPA), el cráter más grande y antiguo del satélite, provino desde el norte, y no desde el sur, como se creía hasta ahora.

El trabajo, publicado en la revista Nature, ofrece nuevas pistas sobre las diferencias entre las dos caras del satélite y sobre la distribución de los elementos radiactivos en su interior. Además, brinda información clave para la misión Artemis III de la NASA, que planea alunizar en esa misma región en 2027.

Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide colosal impactó contra la cara oculta de la Luna, generando una depresión de más de 2.500 kilómetros de diámetro y hasta 8 kilómetros de profundidad. Durante décadas se pensó que el choque había ocurrido desde el sur, pero los nuevos modelos muestran que la dirección fue la opuesta. Esa diferencia cambia el mapa de los materiales expulsados y ubica el área de mayor interés científico justo en el borde sur de la cuenca, el punto elegido para el futuro aterrizaje de Artemis.

“Las misiones Artemis llegarán al borde inferior de la cuenca, el mejor sitio para estudiar su origen y los materiales más profundos del interior lunar”, explicó Andrews-Hanna.

El equipo llegó a esa conclusión comparando la forma de la cuenca Aitken con otras estructuras de impacto del sistema solar, como la cuenca Hellas de Marte y la Sputnik de Plutón, y analizando la radiactividad medida por la sonda Lunar Prospector a fines de los 90. Detectaron una concentración de torio, un elemento vinculado al material KREEP (potasio, tierras raras y fósforo), en el borde suroeste, lo que confirmó la hipótesis del impacto norte-sur.

El hallazgo también ayuda a explicar por qué el lado visible de la Luna presenta vastas llanuras volcánicas, mientras que el lado oculto muestra una corteza más gruesa y antigua. Según Andrews-Hanna, la concentración desigual de KREEP durante la solidificación del océano de magma lunar habría generado ese contraste.

La misión Artemis III será crucial para verificar estas teorías. Los astronautas podrán recolectar por primera vez muestras directas de los depósitos de KREEP, un material que guarda información sobre los primeros millones de años de la historia lunar.

Mientras tanto, la nueva carrera lunar sigue su curso. China, con su misión Chang’e 6, ya logró traer a la Tierra muestras de la cara oculta en 2024, y Estados Unidos busca recuperar su liderazgo con Artemis.

Si la misión logra su objetivo, las rocas que regresen podrían responder preguntas que la ciencia arrastra desde hace más de cuatro mil millones de años: cómo se enfrió la Luna, por qué sus hemisferios son tan diferentes y qué relación guarda su evolución con la de la Tierra.

Más que un detalle técnico, este descubrimiento redefine las prioridades de la exploración lunar. La próxima vez que el ser humano pise la superficie gris del satélite, lo hará sobre el borde de un misterio que comenzó mucho antes de que existiera la vida en la Tierra.

