Una aerolínea perdió a su perro y se lo pagaron como si hubiese sido una valija

Una pasajera argentina sufrió la pérdida de su perro durante un vuelo de Iberia entre Ezeiza y Barcelona . La mascota, que debía viajar en la bodega por superar los 8 kg, se escapó mientras era trasladada al avión y jamás fue encontrada.

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2019 , cuando la mujer viajaba con su madre y otros dos perros. Tras la desaparición de la perra, identificada como Mona , la pasajera inició un reclamo contra la aerolínea, que terminó en la justicia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que los animales que viajan con los pasajeros pueden ser tratados como equipaje ordinario, limitando así la compensación por pérdida a lo que corresponde al equipaje facturado.

“El hecho de que la protección del bienestar animal sea un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea no impide que los animales sean transportados como ‘equipaje’ y considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de la pérdida”, señaló el dictamen.

La pasajera reclamó 5.000 euros por los daños morales, pero Iberia solo reconoció responsabilidad hasta los límites del equipaje facturado. La resolución europea tiene carácter consultivo; será el tribunal español el que defina la indemnización final.

Durante la búsqueda de Mona, la dueña creó una página de Facebook y ofreció recompensa en efectivo, pero la perra nunca apareció. Carlos Villacorta, abogado de la propietaria, expresó sentirse “bastante decepcionado” y señaló que este tipo de pérdidas genera daños emocionales y psicológicos profundos que, según la sentencia europea, no serían compensables.