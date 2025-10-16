Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

El mundo del rock despide a una de sus figuras más emblemáticas. Ace Frehley, guitarrista original de KISS y responsable de algunos de los riffs más reconocibles del grupo, murió este jueves 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años, luego de sufrir una hemorragia cerebral.

La familia del artista confirmó la noticia a través de un comunicado: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.

Frehley, apodado el “Spaceman”, había sido hospitalizado semanas atrás tras sufrir una caída en su estudio, lo que lo llevó a cancelar su presentación en el Antelope Valley Fair en California. Luego, el 11 de octubre, suspendió todas sus fechas del año por recomendación médica.

Nacido en el Bronx en 1951, Ace creció entre la música y el deporte, pero una serie de lesiones jugando al fútbol americano lo llevó a decidirse definitivamente por la guitarra. Sus influencias fueron los potentes shows de The Who y Cream, que lo marcaron a los 16 años.

Su destino cambió en 1972 cuando respondió a un aviso en el Village Voice: “Se busca guitarrista líder con destreza y estilo. Álbum pronto”. Aquella audición en Queens lo unió con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, dando nacimiento a KISS, una de las bandas más influyentes y teatrales del rock.

Frehley aportó una identidad inconfundible al grupo, tanto por su look espacial como por su estilo de guitarra lleno de efectos y solos eléctricos. Fue autor de temas como Cold Gin, Shock Me y New York Groove, además de coescribir varios clásicos del repertorio de KISS.

Sin embargo, el éxito también trajo excesos. En entrevistas, Ace reconoció que las adicciones al alcohol y las drogas afectaron su desempeño y su relación con la banda. Finalmente dejó el grupo en 1982, para iniciar su proyecto Frehley’s Comet, con el que editó varios discos.

Regresó a KISS en 1996 para la gira mundial del reencuentro, tras el célebre MTV Unplugged, y participó parcialmente en el álbum Psycho Circus (1998). Su segunda y definitiva salida se produjo en 2002, siendo reemplazado por Tommy Thayer.

Hasta hace pocas semanas, Frehley continuaba girando como solista. Su última presentación fue en Providence, Rhode Island, donde cerró con Rock and Roll All Nite, el himno eterno de KISS.

“Siempre he tenido fans incondicionales. Los fans de Ace Frehley y de KISS son los mejores del mundo. Siempre han estado ahí en las buenas y en las malas”, había dicho en 2013.