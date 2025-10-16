Tambalea el nuevo gobierno peruano, tras la muerte de una joven en una manifestación opositora

La tensión sigue dominando la política peruana a pesar de la destitución de Dina Boluarte. La muerte de un manifestante en una masiva protesta en Lima golpeó al nuevo presidente interino, el derechista José Jerí, que enfrentó su primera moción de censura en apenas una semana de gestión.

Terrible Una aerolínea perdió a su perro y se lo pagaron como si hubiese sido una valija

La moción fue presentada por el congresista de izquierda Pasión Dávila después de que Jerí llegara a la sede del Parlamento peruano acompañado de su primer ministro, Ernesto Álvarez , para anticipar que no se plantea renunciar.

El pedido fue elevado tras la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruíz Sánz, de 32 años, baleado durante una movilización de protesta contra el nuevo gobierno y el Congreso celebrada el miércoles por la noche en Lima.

¿Puede caer el gobierno de José Jerí?

La censura contra Jerí requería únicamente 66 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, a diferencia de los al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, que hacían falta para destituir a Boluarte, expulsada del poder de manera casi unánime, con 123 votos, el viernes pasado a la madrugada.

Esto se debe a que Jerí ascendió al sillón presidencial en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso. En su caso, puede ser censurado con la mitad más uno de los votos de la cámara.

image

Sin embargo, el pleno del Congreso de Perú rechazó admitir a debate la moción. La propuesta recibió 60 votos en contra, principalmente de las fuerzas de derecha que respaldan a Jerí, y 20 a favor, con lo cual fue desechada.

Jerí mantiene todavía el apoyo del conjunto de fuerzas de derecha que hasta la pasada semana sostenían en el sillón presidencial a Boluarte. El presidente interino debe terminar el mandato de Boluarte.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas el 12 de abril próximo.

Nuevos incidentes en Lima y otras ciudades del Perú

Perú vivió en la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades.

La marcha más grande se dio en el centro de Lima. La protesta dejó un manifestante fallecido por arma de fuego, más de 100 heridos, entre ellos unos 80 policías, y alrededor de una decenas de detenidos.

La muerte de Ruiz Sanz causó una gran conmoción al haber recibido un disparo que, de acuerdo a testigos, provino de un “terna”, un policía encubierto de civil y sin ninguna identificación que aparentemente estaba infiltrado entre los protestantes. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la versión.

La protesta seguía con las reivindicaciones de otras movilizaciones realizadas en semanas anteriores a iniciativa de la llamada ‘Generación Z’ que se manifiestan en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado.