viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis

Tambalea el nuevo gobierno peruano, tras la muerte de una joven en una manifestación opositora

La oposición presentó una moción de censura contra el nuevo presidente, José Jerí, a una semana de la destitución de Dina Boluarte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tensión sigue dominando la política peruana a pesar de la destitución de Dina Boluarte. La muerte de un manifestante en una masiva protesta en Lima golpeó al nuevo presidente interino, el derechista José Jerí, que enfrentó su primera moción de censura en apenas una semana de gestión.

Lee además
nueva crisis politica en peru: el congreso destituyo a dina boluarte
Conflicto

Nueva crisis política en Perú: el Congreso destituyó a Dina Boluarte
una aerolinea perdio a su perro y se lo pagaron como si hubiese sido una valija
Terrible

Una aerolínea perdió a su perro y se lo pagaron como si hubiese sido una valija

La moción fue presentada por el congresista de izquierda Pasión Dávila después de que Jerí llegara a la sede del Parlamento peruano acompañado de su primer ministro, Ernesto Álvarez, para anticipar que no se plantea renunciar.

El pedido fue elevado tras la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruíz Sánz, de 32 años, baleado durante una movilización de protesta contra el nuevo gobierno y el Congreso celebrada el miércoles por la noche en Lima.

¿Puede caer el gobierno de José Jerí?

La censura contra Jerí requería únicamente 66 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, a diferencia de los al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, que hacían falta para destituir a Boluarte, expulsada del poder de manera casi unánime, con 123 votos, el viernes pasado a la madrugada.

Esto se debe a que Jerí ascendió al sillón presidencial en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso. En su caso, puede ser censurado con la mitad más uno de los votos de la cámara.

image

Sin embargo, el pleno del Congreso de Perú rechazó admitir a debate la moción. La propuesta recibió 60 votos en contra, principalmente de las fuerzas de derecha que respaldan a Jerí, y 20 a favor, con lo cual fue desechada.

Jerí mantiene todavía el apoyo del conjunto de fuerzas de derecha que hasta la pasada semana sostenían en el sillón presidencial a Boluarte. El presidente interino debe terminar el mandato de Boluarte.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas el 12 de abril próximo.

Nuevos incidentes en Lima y otras ciudades del Perú

Perú vivió en la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades.

La marcha más grande se dio en el centro de Lima. La protesta dejó un manifestante fallecido por arma de fuego, más de 100 heridos, entre ellos unos 80 policías, y alrededor de una decenas de detenidos.

La muerte de Ruiz Sanz causó una gran conmoción al haber recibido un disparo que, de acuerdo a testigos, provino de un “terna”, un policía encubierto de civil y sin ninguna identificación que aparentemente estaba infiltrado entre los protestantes. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la versión.

La protesta seguía con las reivindicaciones de otras movilizaciones realizadas en semanas anteriores a iniciativa de la llamada ‘Generación Z’ que se manifiestan en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado.

Temas
Seguí leyendo

Buscan a un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

La dieta cerebral: los 7 alimentos que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia

Cómo la inteligencia artificial está transformando la medición del dolor en pacientes

Descubren cómo se formó el mayor cráter de la Luna: un hallazgo clave para la próxima misión Artemis

Afirman que el chavismo ofreció a Estados Unidos un gobierno en Venezuela sin Nicolás Maduro

¿Cuánto tiene que pagar una aerolínea si extravía la mascota de un pasajero?: en Europa dieron la respuesta

Uruguay aprobó la "Muerte Digna" y es el primer país de la región con una ley de eutanasia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan a un investigador argentino del conicet que desaparecio el lunes en alemania
Drama

Buscan a un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Te Puede Interesar

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales
Informe especial

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales

Por Celeste Roco Navea
Imagen ilustrativa.
Delitos contra chicos

Siete años de prisión para el metalúrgico albardonero que abusó sexualmente de su sobrina

Con Uñac y Gioja, el PJ celebra el Día de la Lealtad en Rawson
17 de octubre

Con Uñac y Gioja, el PJ celebra el Día de la Lealtad en Rawson

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan