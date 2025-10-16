Buscan a un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

Desde el lunes, crece la preocupación por la desaparición de Alejandro Matías Fracaroli, un científico cordobés del Conicet de 44 años, visto por última vez en Karlsruhe, Alemania .

Fracaroli es investigador del Conicet , docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante del Departamento de Química Orgánica de esa casa de estudio, además del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC) . Su ausencia movilizó a familiares, colegas, autoridades diplomáticas y la comunidad científica internacional.

El último contacto conocido ocurrió el lunes 13 de octubre, cuando Fracaroli se encontraba en Karlsruhe, ciudad en el sur de Alemania cerca de la frontera con Francia, donde realiza una estadía de investigación en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), dedicado a la nanotecnología. Poco antes de las 19:00 horas locales, salió de su trabajo y tomó un colectivo que conecta el campus con la ciudad, pero nunca llegó a su destino.

Según informó La Voz, ese mismo día mantuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja, Gabriela Furlan, quien indicó que la charla fue normal y que no notó nada extraño. Desde las 19 su celular dejó de comunicarse, y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero. Furlan confirmó que el consulado argentino activó un pedido de búsqueda ante las autoridades alemanas.

image

En Córdoba, la alarma se extendió entre colegas y allegados. Mónica Balzarini, directora de Conicet Córdoba, afirmó que la comunidad científica se mantiene en alerta. Hasta el momento, no hay pistas sobre su ubicación: “No está en hospitales ni en comisarías de la zona, y las cámaras de seguridad no arrojaron datos relevantes”, explicó. El Conicet de Córdoba también difundió la búsqueda a través de su cuenta de Instagram, incluyendo datos de contacto para quienes puedan aportar información.

El comunicado oficial describe: “Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual”, escribieron en el comunicado.

Un primo hermano, que vive a dos horas de Karlsruhe, ayudó a agilizar la comunicación con la policía alemana, que mantiene el caso como prioritario.

Si bien los movimientos han sido lentos, la Policía ya descartó varias zonas mientras avanza la búsqueda. La única certeza es que Fracaroli subió al colectivo desde el campus universitario y nunca llegó a su hogar. Los contactos para aportar información son un compañero de trabajo en Karlsruhe y los números habilitados: +34 634 64 10 75 y +49 15560587656 (este último para quienes hablen alemán o inglés).