Chau cuarto oscuro, hola biombo: en San Juan en octubre se estrena la boleta única, ¿cómo será votar?

A diferencia de la última votación legislativa, en octubre no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En los comicios de octubre, se renovarán en todo el país 127 bancas en la Cámara de Diputados y finalizarán sus mandatos 24 miembros del Senado, correspondientes a Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. Los tres diputados nacionales que se elegirán en San Juan son los que reemplazarán desde diciembre a los justicialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y a la orreguista María Moreno que entró en lugar de Susana Laciar (los tres que terminan su mandato).

Sin cuarto oscuro, el paso a paso para votar con BUP

Benítez explicó los cambios para los sanjuaninos a la hora de votar:

"El primer impacto visual donde la gente va a notar la diferencia va a ser el hecho de que cuando llegue a la escuela nosotros estábamos acostumbrados a formar la fila fuera de un aula denominada cuarto oscuro, donde estaban las autoridades de mesa esperando y en esta ocasión, con este formato, con este sistema, las personas van a tener que hacer la fila fuera del aula pero tienen que ingresar porque es adentro donde va a estar ubicados el presidente, el vicepresidente y los fiscales", dijo.

En cada mesa "va a ser un orden que se va a ir dando espontáneamente yo diría porque cuando usted llegue al aula usted va a mirar una puerta del aula que está abierta, y si ve que en la mesa no hay nadie ingresa y si ve que hay una persona que está haciendo actividad bueno empezará a formar la fila, que puede pasar al lado externo que el aula. Pero siempre será un aula con puerta abierta".

"Técnicamente el cuarto oscuro va a pasar a ser esa especie de cabina, ese biombo pequeño que va a ser puesto en un banco de aula seguramente, ese va a ser el resguardo, el pequeño lugar donde la persona va a ejercer su sufragio".

La autoridad de mesa le va a entregar al votante cuando llegue a la mesa la denominada boleta única. Se trata de un papel del tamaño de una hoja A4. En ese papel se va a encontrar toda la oferta electoral, en este caso para el 26 de octubre. "Todavía no estamos en condiciones de decir cuántas son las agrupaciones que se presentan porque todavía faltan algunos días para la conformación de alianzas y después próximamente la presentación de las agrupaciones políticas que pretenden hacerlo de manera particular" aclaró. En San Juan, en los últimos años hubo entre siete y ocho agrupaciones, contando entre alianzas y partidos que van solos.

La persona lo que tiene que hacer cuando recibe del presidente de mesa la boleta, es ir atrás de ese biombo, denominada cabina, y ahí con una lapicera que se le va a entregar, va a hacer la cruz en el partido que elija. Acto seguido procederá a doblar esa hoja por la mitad y con eso se dirige a la urna y lo deposita. Sin sobre. Y todo ocurre dentro del aula, no dentro y fuera como antes.

Curiosidades a la hora de votar en San Juan

"Esto es una ley de orden nacional, que ha sido ya establecido de esta manera, y estimamos nosotros que ya esto llega para quedarse", dijo. Hay algunas especificidades que se aplicarán en San Juan.

Por otro lado, Benítez dijo que "en la misma ley se establece el uso de dos biombos o dos cabinas. Nosotros acá en San Juan hemos dispuesto que, tratándose en esta ocasión de la primera vez que se va a hacer uso de ellos, vamos a implementar solamente uno. Para que incluso las mismas autoridades de mesa se adapten, y evitar de alguna manera que las autoridades de mesa se vean sobrepasadas en la recarga".

Hay situaciones que buscan evitar. "Hace ya algunos años, cuando uno termina de votar, la autoridad de mesa recorta del padrón que nosotros entregamos un troquel, que es la constancia que le entregan a los votantes para llevarse y certificar que han ejercido su derecho a voto. Ese acto, de recortar ese troquel no siempre viene troquelado como corresponde. Entonces la autoridad de mesa genera una demora a veces en ese corte. Y cuando la mesa se ha llenado de gente las autoridades de mesa han cometido el error de no entregar bien el troquel a la persona que corresponde o directamente no entregarlo. Entonces en esta situación donde hay una metodología que es nueva, por lo menos hasta que aprendan no los vamos a someter a tener dos votantes simultáneamente porque es acá donde se nos puede generar un conflicto", sostuvo el funcionario judicial.

El votante solamente va a tener que poner la cruz en el partido que quiere. Si llegara a hacer cruces en los otros casilleros eso le va a anular el voto o si pone algún escrito o pone alguna leyenda, ahí se aplican los mismos conceptos que siempre. "La gente lo que tiene que entender es que su voto es un documento", destacó.

Benítez dijo que "este sistema que vamos a implementar de boleta única es el sistema que se viene implementando en la provincia de Mendoza ya hace creo de tres elecciones. Ha sido elegido por la Nación elegido como el sistema, porque cada sistema de boleta única en la República Argentina, en Córdoba, en Salta, en Santa Fe y en parte de Buenos Aires incluso tiene sus particularidades. La Nación terminó eligiendo el formato que se usa en la provincia de Mendoza".

En este marco, el funcionario electoral comentó que "hace poco tuvimos una reunión con el secretario Electoral de la provincia de Mendoza, quien nos comentaba como anécdota que el hecho de cambiar este formato o este sistema no agiliza mayormente la velocidad a la hora del escrutinio, sino al contrario, es igual y a veces incluso se han dado con situaciones que cuando empezaron demoró un poquitito más".

No obstante, apuntó que "en este caso particularmente va a ser un poquito más rápido porque es de una sola categoría, de lo que estamos hablando simplemente diputados nacionales".

"Las autoridades de mesa en esta ocasión cuentan o computan los votos de manera diferente. Antes era como el mazo de cartas. Uno ponía el mazo de cartas, repartía y después contaba del propio mazo y se transmitía el número. Ahora no. Ahora hay que verificar, porque todas las boletas son iguales. Entonces hay que ir viendo boleta por boleta y aparte ir anotando esa sumatoria de votos. Nosotros vamos a proveer a las autoridades de una especie de planilla anexa donde ellos van a ir haciendo ese cómputo. Entonces todo ese accionar en definitiva más o menos lleva el mismo tiempo", precisó.

"Lo que trae como ventajoso este sistema de boletas es eliminar un montón de maniobras que se realizaban a veces por parte de los partidos políticos. Entonces este sistema corta con muchas de esas trampitas como por ejemplo el famoso tema del voto cadena. Entonces hay que ver la bondad de este sistema por ese lado. No tanto por la velocidad sino por el hecho del perfeccionamiento en cuanto a la garantía de lo que es el ejercicio de sufragar", explicó.

Cómo se verán las boletas

Respecto del formato de la boleta, Benítez explicó que "es una boleta donde toda la inscripción es muy pequeña. Hay un espacio muy pequeño que está destinado a la colocación por parte de los partidos y ellos lo imponen, pues eso queda a criterio de ellos, de colocar un logotipo, colocar alguna especie de leyenda pequeña, porque a veces los logotipos incluyen una leyenda, o una fotografía que va a quedar como muy pequeña. No sé hasta qué punto puede llegar a influenciar más o menos".

Los partidos van a ir nombrados en forma de columnas, de manera vertical. Arriba va a ir esa leyenda, ese logotipo, después va a ir el nombre, el número de la lista, los colores y demás. Y después viene un lugarcito muy pequeño también, para la posibilidad de colocar las fotografías de los dos primeros candidatos de cada agrupación política.

"Vamos a tener que esperar que llegue ese momento para ver qué han dispuesto los partidos políticos y en todo caso, ver cómo queda eso a la vista", dijo Benítez.

Otra ventaja del sistema es el ahorro de dinero en impresión. "Antes se hacía una distribución de dinero por parte del Poder Ejecutivo de la Nación a cada agrupación política para imprimir una cantidad de votos que iba en base a una ecuación que se sacaba conforme a la cantidad de electores que tenían. Había partidos políticos en la provincia que se tenían que ir a imprimir a otras provincias porque no daban abasto las imprentas acá en San Juan. Por la cantidad que había que imprimir. En esta ocasión, las boletas estas ya vienen impresas directamente desde Buenos Aires", informó.

Cada mesa tiene un tope de hasta 350 electores, y en base a eso el promedio de votación en San Juan, es de alrededor del 70%, pero igual hay que surtir a cada mesa con los 350 votos.

Capacitaciones

Por este nuevo mecanismo de votación y de escrutinio, habrá que capacitar a las autoridades de mesa y fiscales como nunca antes.

"Estamos coordinando precisamente ese tema, y vamos a hacer mucho hincapié en autoridades de mesa. Y vamos a hacer, por primera vez, en realidad, si bien nosotros teníamos la puerta abierta para los fiscales de los partidos políticos que quisieran participar cuando dábamos nosotros las capacitaciones, en esta ocasión vamos a hacer o vamos a dar particularmente una charla a esos fiscales de los partidos para que estén entrenados con este tema".

Benítez dijo que las charlas están previstas en septiembre, en los albores de la elección. Se harán en coordinación con el Gobierno de la provincia.