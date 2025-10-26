domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

El ex gobernador Sergio Uñac compartió el momento de la votación en sus redes sociales. La reflexión que compartió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la mañana el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional Sergio Uñac, llegó hasta el Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero para emitir su voto. El momento lo compartió en sus redes sociales con una breve reflexión.

“Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con la Patria. Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defenderla con participación y esperanza”, escribió en la publicación que compartió junto con la foto del sufragio.

Para finalizar, destacó: “Deseo que sea una jornada democrática, pacífica y con respeto, que nos encuentre unidos y soñando juntos un futuro mejor para San Juan y para la Argentina”.

