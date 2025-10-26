domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Bruno Olivera: "Los invito a todos a votar y ejercer su derecho"

El senador sanjuanino emitió su voto e instó a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar de las elecciones legislativas en las que la provincia elige tres diputados nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas 2025, en las que la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lee además
jose peluc: que dios ilumine a los sanjuaninos en esta votacion
Elecciones 2025

José Peluc: "Que Dios ilumine a los sanjuaninos en esta votación"
carlos munisaga voto en rawson y apunto a la participacion ciudadana
Elecciones 2025

Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana

El legislador convocó a la ciudadanía a participar activamente de la jornada democrática y destacó la importancia de hacerlo con responsabilidad. “Los invito a todos a votar, vengan y ejerzan su derecho. Tenemos un nuevo sistema de votación que va a hacer que todo sea más rápido y podamos tener antes los resultados”, señaló.

image

Olivera también hizo un llamado especial a los jóvenes, instándolos a involucrarse en el proceso electoral. “A los jóvenes también se los pido”, expresó, subrayando el valor de la participación de las nuevas generaciones en la construcción del futuro político del país.

Temas
Seguí leyendo

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"

Los ministros sean unidos, Gustavo Fernández y Guido Romero emitieron su voto juntos

Laura Palma emitió su voto en Pocito: "Espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación"

Analía Becerra y el "operativo del mate" en San Martín

Abel Chiconi votó acompañado por José Peluc y sus compañeros de lista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan vota: segui el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"