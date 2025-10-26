Bruno Olivera: "Los invito a todos a votar y ejercer su derecho"

El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas 2025, en las que la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El legislador convocó a la ciudadanía a participar activamente de la jornada democrática y destacó la importancia de hacerlo con responsabilidad. “Los invito a todos a votar, vengan y ejerzan su derecho. Tenemos un nuevo sistema de votación que va a hacer que todo sea más rápido y podamos tener antes los resultados”, señaló.

image Olivera también hizo un llamado especial a los jóvenes, instándolos a involucrarse en el proceso electoral. “A los jóvenes también se los pido”, expresó, subrayando el valor de la participación de las nuevas generaciones en la construcción del futuro político del país.

