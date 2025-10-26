Daniela Rodríguez: "El hecho de venir a votar nos hace pensar en aquellos que lucharon por la patria"

Apenas pasaban unos minutos después de las 9 de la mañana cuando la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez , arribó a la Escuela Ingenieros de San Juan para emitir su voto. En la previa tuvo contacto con los medios presentes, donde realizó algunas reflexiones sobre la jornada electoral.

“El ejercicio de la democracia nos hace sentir que son momentos históricos, sobre todo teniendo un panorama general de las situaciones que vivimos y en nombre de cada una de las personas que necesitan retomar sus derechos, hoy venimos con muchas expectativas”, destacó la jefa comunal.

Y continuó: “El hecho de venir a votar nos hace pensar en aquellos que lucharon por la patria y nos hicieron libre”.

image

Además, destacó las bondades de la Boleta Única Papel, indicando que no solo se trata de un sistema ágil, sino que además genera menos impacto ambiental por el uso de menor cantidad de papel.

Tras pasar por la casilla de votación, la intendenta de Chimbas aseguró que pasará el resto del día en la Junta Departamental y visitando escuelas hasta que cierren los comicios para luego trasladarse al espacio de concentración del Fuerza San Juan, acompañando a los candidatos Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.