El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Conmoción en Alto de Sierra Este . Allí un hombre resultó herido tras un ataque a balazos que conmocionó al barrio. El agresor, Cristian Rodrigo Escalante , de 29 años, fue detenido por la Policía luego de un rápido operativo conjunto de la Unidad Operativa local y la Brigada de Comisaría 5ª de Santa Lucía .

El hecho se registró este sábado cuando Maximiliano Ale fue sorprendido en su domicilio por Escalante, quien disparó con una pistola de aire comprimido en un intento de robo. La víctima sufrió heridas en manos, brazo izquierdo, rostro y cabeza, además de amenazas directas por parte del atacante.

Tras la denuncia, los efectivos policiales realizaron un operativo en el que lograron identificar al autor y secuestrar una pistola negra que habría sido utilizada en la agresión. Durante el procedimiento, vecinos arrojaron objetos contra la policía, obligando a trasladar al detenido para resguardar su seguridad y la del personal.

El caso quedó bajo la investigación de la UFI de Delitos Genéricos, a cargo de la ayudante fiscal Dra. Rosana Riveros, quien dispuso las medidas legales correspondientes.

El nombre de Escalante ya era conocido por la justicia y la policía de San Juan. En marzo de 2024, había sido condenado a un año y medio de prisión efectiva tras admitir su participación en un violento robo en Santa Lucía, donde sustrajo $3.800.000 y agredió físicamente a las víctimas. Su particular tatuaje en el cuello había permitido su identificación, y su cómplice, Rodrigo Silva, quedó en libertad mientras continúa ligado a la investigación.

Pero el historial delictivo de Escalante es aún más amplio. En octubre de 2023, junto a otros cómplices, robó una caja fuerte con aproximadamente 60 millones de pesos en Pocito, y pocos días después sustrajo tres computadoras de un comercio de Villa Marini, donde también fue detenido. Precisamente desde la Comisaría 5ª de Santa Lucía protagonizó una fuga junto a Facundo Alejandro Bazán, tras aprovechar un descuido del personal policial que dejó la celda sin asegurar.