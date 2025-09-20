Un policía terminó en Terapia Intensiva tras intoxicarse en una práctica de bomberos: la voz oficial sobre su estado de salud

Un preocupante incidente involucró al Cuartel Central de Bomberos de San Juan durante los últimos días. Un efectivo de la Comisaría 20° quedó internado en Terapia Intensiva tras resultar afectado por humo durante una práctica de un curso básico de bomberos.

Se trata de Alejandro Gabriel Amado, quien tras inhalar el humo empleado en la simulación desarrolló complicaciones respiratorias y una neumonía, según confirmó Dante Alleva, jefe de Bomberos de San Juan, a Tiempo de San Juan. “Fue derivado al centro de salud y atendido. Quedó internado con asistencia respiratoria, pero ya se encuentra bien y fuera de Terapia Intensiva”, detalló.

El jefe de Bomberos aseguró que la sustancia utilizada no era tóxica, sino humo de simulación similar al empleado en espectáculos o canchas, y que todos los demás cursantes -más de 30 participantes- se encuentran en buen estado. “Desconocemos por qué le afectó tanto a este último cursante, estamos siguiendo de cerca su evolución y en contacto con la familia”, agregó.

La madre del policía, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación y el malestar por la falta de difusión del hecho: “Hace una semana que mi hijo está en terapia intensiva en coma con neumonía tras una prueba en el cuartel central de bomberos. No solo se intoxicó él, también otros dos agentes sufrieron intoxicación. Pido que recen por mi hijo, porque fue a perfeccionarse y aún no ha regresado a casa”, escribió.

Según confirmaron fuentes oficiales, Alejandro Amado se encuentra consciente y su recuperación evoluciona favorablemente, aunque permanecerá bajo observación hasta que los especialistas determinen que puede recibir el alta.

El posteo de la familia del policía