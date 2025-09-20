sábado 20 de septiembre 2025

Grave

Una sanjuanina admitió que denunció a su ex por despecho y la investigarán por falsa denuncia

Esta mujer denunció a su ex por abuso sexual en perjuicio de su hija de 12 años. En una entrevista psicológica ella contó que lo hizo porque no le pasaba la cuota alimentaria y “se lo quería sacar de encima”. El señalado del abuso fue sobreseído.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sanjuanina admitió que denunció a su ex por despecho y la investigarán por falsa denuncia. Imagen ilustrativa

A mediados de este año, una mujer se presentó por la UFI ANIVI y denunció -en ese momento- a su pareja. Señaló que este había abusado a su hija de 12 años. El caso comenzó a investigarse de lleno y durante el plazo de la IPP (Investigación penal preparatoria) se comprobó algo impactante. En un primer momento, la menor no mostró signos de que haya sido abusada por este hombre. Pero, en segundo lugar, la denunciante fue entrevistada por una psicóloga de la Justicia y en sus dichos se sinceró y dijo que lo había denunciado porque no le pasaba dinero de la cuota alimentaria y que lo quería sacar de sus vidas.

Ante estas palabras, el fiscal que llevaba la investigación del caso solicitó que el imputado sea sobreseído. Se presentó el escrito, ninguna de las partes hizo queja y finalmente el presunto abusador fue sobreseído lisa y llanamente porque no cometió delito.

La abogada del acusado, la defensora oficial Sandra Leveque, solicitó de inmediato que su cliente quede libre de culpa y también pidió que la denunciante ahora sea la investigada, por incurrir al delito de falsa denuncia. El juez Diego Sanz dio a lugar y remitió todas las actuaciones a la UFI Delitos Especiales.

Entrevista videograbada (Cámara Gesell). Imagen ilustrativa

La denuncia del supuesto abuso fue en mayo de este año. La mujer en su presentación dijo que llegó a su casa y vio a este hombre tocándole los pechos a su hija. Se hizo una audiencia de formalización y el apuntado quedó imputado por el presunto delito de abuso sexual simple en perjuicio de esta niña de 12 años.

A la menor se le hizo una entrevista videograbada (Cámara Gesell). Con todas las partes presentes, la niña no pudo decir en ningún momento que este hombre la tocó e insistió diciendo “intentó abusarme”. La que estudió esta pericia concluyó que la declaración de la menor fue escueta.

Pero la prueba que terminó confirmando que este hombre debía ser sobreseído fue lo que la madre dijo en la entrevista con los profesionales de la salud. En primer lugar, se retractó y dijo que no vio a este hombre tocando a su hija. Luego se sinceró y dijo que lo denunció “porque tiene muchos problemas con él, quien nunca le habría dado una cuota alimentaria y que dijo eso porque se lo quería sacar de encima de su casa y de sus vidas”.

Ahora esta mujer -no se da su nombre para preservar la integridad de la menor- será investigada por falsa denuncia. Es decir, que en un futuro ella podría sentarse en el banquillo de acusados.

