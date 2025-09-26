viernes 26 de septiembre 2025

Delitos Especiales

Investigan la muerte de un hombre en Capital

El cuerpo fue hallado a primera hora de este viernes en una casa ubicada por Lateral de Avenida Circunvalación entre Avenidas Ignacio de la Roza y Libertador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustartiva.

imagen ilustartiva.

A primera hora se reportó una lamentable noticia. Vecinos que viven por Lateral de Circunvalación entre Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Libertador encontraron sin vida a un hombre en el interior de una vivienda.

muere una nena de 7 anos tras un terrible incendio en 25 de mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante
Dolor en las redes

Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

Desde ese momento, personal de la policía jurisdiccional, División Criminalística y UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Nicolía empezaron a investigar la escena.

Finalmente, con el correr de los minutos se confirmó lo que se venía sospechando, esta persona habría atentado contra su vida. Según manifestaron fuentes del caso, tenía 41 años y ya fue identificado.

El caso seguirá en manos de UFI Delitos Especiales y se realizará la autopsia correspondiente ya que se trata de una muerte con características violentas.

Dejá tu comentario

