Investigan la muerte de un hombre en Capital

A primera hora se reportó una lamentable noticia. Vecinos que viven por Lateral de Circunvalación entre Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Libertador encontraron sin vida a un hombre en el interior de una vivienda.

Dolor en las redes Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

Madrugada trágica Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Desde ese momento, personal de la policía jurisdiccional, División Criminalística y UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Nicolía empezaron a investigar la escena.

Finalmente, con el correr de los minutos se confirmó lo que se venía sospechando, esta persona habría atentado contra su vida. Según manifestaron fuentes del caso, tenía 41 años y ya fue identificado.

El caso seguirá en manos de UFI Delitos Especiales y se realizará la autopsia correspondiente ya que se trata de una muerte con características violentas.