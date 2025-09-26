viernes 26 de septiembre 2025

Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

El siniestro fue a primera hora de este viernes y se registró por calle Aguilera a metros de Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A primera hora de este viernes hubo un violento choque en Angaco. Un auto chocó con un árbol de grandes dimensiones, el conductor dijo a los policías que su auto tuvo un desperfecto mecánico.

El siniestro fue por calle Aguilera antes de Nacional, alrededor de las 6:15 horas. Se descarta que haya participado un tercero. El auto Volkswagen Gol circulaba por Aguilera de Oeste a Este, ahí tuvo un desperfecto mecánico, perdió el control y chocó con el árbol.

En el vehículo iba una familia. El conductor identificado como Jordan Gonzalo, su pareja Beatriz Rodríguez y su hija de un año.

En el hecho trabajó personal de comisaría 20ma bajo las órdenes de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.

