Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

A primera hora de este viernes hubo un violento choque en Angaco. Un auto chocó con un árbol de grandes dimensiones, el conductor dijo a los policías que su auto tuvo un desperfecto mecánico.

Resolución Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Ladrones desalmados Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

El siniestro fue por calle Aguilera antes de Nacional, alrededor de las 6:15 horas. Se descarta que haya participado un tercero. El auto Volkswagen Gol circulaba por Aguilera de Oeste a Este, ahí tuvo un desperfecto mecánico, perdió el control y chocó con el árbol.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 07.33.53

En el vehículo iba una familia. El conductor identificado como Jordan Gonzalo, su pareja Beatriz Rodríguez y su hija de un año.

En el hecho trabajó personal de comisaría 20ma bajo las órdenes de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.