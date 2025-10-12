La última jornada en el Autódromo El Zonda se palpita a pleno con largas filas en el ingreso al Jardín de los Poetas

El Autódromo El Zonda volvió a rugir y los fanáticos acompañaron desde el primer momento. Como era de esperarse, este domingo la convocatoria iba a ser mayor y desde primera hora se registran largas filas y demora para el ingreso a la pista a los pies de la montaña.

Antes de la 9 de la mañana la fila comenzó a engrosarse, llegando hasta el ingreso del Jardín de los Poetas. Debido a la cantidad de fanáticos de las tuercas que están llegando hasta el autódromo, y que lo harán durante el transcurso de la mañana, se pide a los conductores mantener la paciencia y circular con precaución por la zona.

Cabe recordar que la actividad en posta inició minutos antes de las 10 de la mañana, con el rugir de los primeros motores, mientras que la carrera final del Turismo Pista está programada para las 10:20. Por su parte el plato fuerte se espera sobre el mediodía, cuando se corra la final del TC 2000, donde la pole estará liderada por Marcelo Ciarrocchi con su Toyota Corolla.

Detrás se ubicaron Gabriel Ponce de León, Matías Rossi y Facundo Aldrighetti, quien gracias a la inversión de los seis primeros lugares largará adelante la final de este domingo. Más atrás completaron el top 10 Franco Morillo, Emiliano Stang, Lautaro Campione y Tiago Pernía.

Se espera que la presencia de fanáticos este domingo sea mayor. Por ese motivo el Gobierno de la provincia dispuso vías especiales de tránsito, para evitar el aglomeramiento en la zona de la Quebrada de Zonda.