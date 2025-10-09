Los llamativos carteles que aparecieron en el centro sanjuanino, ¿qué esconden?

Seguramente quienes circularon durante la mañana de este jueves en las intersecciones de España y Av. Ignacio de la Roza, o en Urquiza y Av. Libertador se toparon con jóvenes que portaban carteles colgados . Una sola frase despertó un sinfín de intrigas entre los sanjuaninos que curiosos trataron de obtener algo de información.

“La escapada está cerca” , es todo lo que dice el cartel que portan los jóvenes que solo indican fueron buscados para hacer la publicidad callejera, pero no brindaron mayores detalles sobre quiénes los contrataron o a qué tipo de campaña están haciendo mención.

image

Entre algunos más memoriosos que se toparon con los carteles no pudieron evitar recordar aquella llamativa y novedosa campaña llevada a cabo por José Luis Gioja antes de anunciar que iba a ser candidato a gobernador durante las últimas elecciones provinciales. Pese a ello, por el momento nadie de manera pública salió a adjudicarse la titularidad de la campaña callejera.

En torno a lo que pudo averiguar este diario, el misterio se develará durante la próxima semana. La única certeza es que la escapada está cerca. ¿A qué hará referencia?