jueves 9 de octubre 2025

¡Qué intriga!

Los llamativos carteles que aparecieron en el centro sanjuanino, ¿qué esconden?

Conductores y transeúntes se toparon con jóvenes portando carteles con poca información y muchas preguntas alrededor. Qué se sabe hasta el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Seguramente quienes circularon durante la mañana de este jueves en las intersecciones de España y Av. Ignacio de la Roza, o en Urquiza y Av. Libertador se toparon con jóvenes que portaban carteles colgados. Una sola frase despertó un sinfín de intrigas entre los sanjuaninos que curiosos trataron de obtener algo de información.

“La escapada está cerca”, es todo lo que dice el cartel que portan los jóvenes que solo indican fueron buscados para hacer la publicidad callejera, pero no brindaron mayores detalles sobre quiénes los contrataron o a qué tipo de campaña están haciendo mención.

image

Entre algunos más memoriosos que se toparon con los carteles no pudieron evitar recordar aquella llamativa y novedosa campaña llevada a cabo por José Luis Gioja antes de anunciar que iba a ser candidato a gobernador durante las últimas elecciones provinciales. Pese a ello, por el momento nadie de manera pública salió a adjudicarse la titularidad de la campaña callejera.

En torno a lo que pudo averiguar este diario, el misterio se develará durante la próxima semana. La única certeza es que la escapada está cerca. ¿A qué hará referencia?

