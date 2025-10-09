jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Show

Flor Álvarez, la artista que conquistó las calles y este jueves llegará para hacer vibrar San Juan

La joven cantante que pasó de cantar en las calles y en el subte a ser una de las revelaciones de la música argentina, se presenta este jueves en San Juan en un show lleno de energía y que contará también con la presencia de Omega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
channels4_profile

Este jueves, Flor Álvarez llega a San Juan para brindar un show que celebra su increíble historia de vida, desde sus días en la calle hasta convertirse en una de las artistas emergentes más destacadas de la escena musical argentina. La joven de 20 años, oriunda del conurbano bonaerense, ha cautivado con su talento a grandes artistas y millones de seguidores en redes sociales, y este evento promete ser una oportunidad única para disfrutar de su música en vivo.

Lee además
Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan este jueves, por segunda madrugada consecutiva.
Sismo

Por segunda madrugada seguida, un temblor de escasa profundidad se sintió en San Juan
Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Con el calor como protagonista, mirá cómo estará el tiempo este jueves en San Juan

Flor no solo es conocida por sus excepcionales covers de géneros como cumbia, rock y urbano, sino también por su capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia. Su ascenso en la música ha sido meteórico. Desde sus primeros pasos en el subte de la ciudad, apadrinada por El Turco, hasta la creación de su propio repertorio de canciones originales, Flor ha logrado una conexión inquebrantable con su público.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 1.6 millones de seguidores, y su canal de YouTube con más de 12 millones de vistas, Flor se ha consolidado como un fenómeno de la música popular. Su reciente lanzamiento del EP "Etapas" y su aclamado “Mix Cumbia” muestran su versatilidad, logrando el reconocimiento de artistas como La Joaqui, Rusherking y Fer Vázquez, entre otros.

Pero lo que realmente define a Flor Álvarez es su historia de vida. Criada en hogares de niños y pasando por momentos difíciles, incluyendo su estadía en situación de calle, nunca dejó de luchar por su sueño de ser cantante. La música fue su refugio, y es desde allí donde ahora, con el apoyo de su comunidad en redes sociales, ha logrado convertirse en una de las artistas más prometedoras de Argentina.

Este jueves, el Sunset Fest Experiencia -ubicado en Lateral de Ruta 40 – antes de Makro- será el escenario donde Flor Álvarez desplegará todo su talento, junto a otros artistas como OMEGA, Lucas Bello, y Edgar Olmos. La cita será en San Juan a partir de las 21:00, con apertura de puertas a las 22:00. Con un show que combinará distintos géneros y con su estilo único, Flor promete una noche llena de energía y emociones para todos los presentes.

La joven artista no solo se ha ganado el reconocimiento de figuras importantes de la música, sino también el cariño de sus fans, quienes la siguen con devoción desde sus primeros días cantando en las calles y subtes. Esta presentación en San Juan es solo el comienzo de una carrera que promete llevarla aún más alto.

Temas
Seguí leyendo

Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"

Un sismo se sintió en parte del territorio sanjuanino durante la madrugada del miércoles

Desesperada búsqueda de una joven que desapareció hace tres días

ITALA presente en la Expo Innova Cuyo con la nueva FIAT TITANO 4x4: innovación, potencia y compromiso con el agro sanjuanino

Martes cálido con cielo casi despejado: así estará el clima en San Juan

El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur

El viento del Gatito arrasa con los caminos: la luz verde somos todos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan este jueves, por segunda madrugada consecutiva.
Sismo

Por segunda madrugada seguida, un temblor de escasa profundidad se sintió en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Te Puede Interesar

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martin: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan
La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan
A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia
Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

El Zonda va a estar abierto muchos años más: se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo