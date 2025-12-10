Sanjuaninos brillaron en el Ultra Trail Merlo

El fin de semana pasado, la Villa de Merlo, en San Luis fue epicentro de tercera edición del Ultra Trail Merlo, un evento que volvió a convocar a cientos de corredores de diferentes puntos del país.

Como es habitual, el kilómetro vertical fue la primera prueba y el domingo se vivió el momento más esperado con las largadas generales de todas las distancias.

En lo estrictamente deportivo, el UTM volvió a ofrecer circuitos exigentes y paisajes imponentes en las sierras de los Comechingones y donde en los 30 kilómetros, dos representantes de San Juan se ubicaron en el escalón más alto del podio: Belén Sánchez y el cordobés radicado en nuestra provincia, Brian Palacios.

Belén está cerrando una temporada plagada de buenos resultados con gran cantidad de podios, la mayoría en el escalón más alto, como ocurrió este fin de semana en San Luis.

El caso de Brian es similar logrando no menos de seis podios en otras tantas competencias y logrando en el lapso de dos semanas un tercer puesto en el Patagonia Bariloche UTMB y este primer lugar en Merlo.

Principales resultados en 30K UTM (Ultra Trail Merlo)

Damas (208 participantes)

1ª María Belén Sánchez Ruiz (San Juan) 3h45m18s

2ª Emmi Teva (Córdoba) 4h00m48s

3ª Anabella Mignino (Córdoba) 4h08m35s

4ª Sofía Cisneros (Córdoba) 4h21m58s

5ª Bettina Saavedra (Córdoba) 4h29m36s

Varones (316 participantes)

1° Brian Palacios (San Juan) 2h59m13s

2° Leonardo Gutiérrez (Córdoba) 3h09m49s

3° Franco Espeche (San Luis) 3h11m04s

4° Juan Bustos (Entre Ríos) 3h21m21s

5° Edgar Ceballo (Córdoba) 3h24m10s