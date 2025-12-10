¿Todas de negro?: cuando la noche sanjuanina deja ir la primavera

Salí una de estas noches tibias de San Juan —esas en las que la primavera parece abrazarlo todo— y me encontré con una escena que me quedó resonando más de lo esperado. Las calles estaban llenas de vida: música, charlas, gente entrando y saliendo de los bares, ese movimiento tan nuestro que hace que la ciudad respire distinto cuando cae el sol. Pero en medio de toda esa energía, hubo algo que me llamó la atención de inmediato, algo que se repetía una y otra vez como un patrón silencioso: la inmensa mayoría de las mujeres estaba vestida de negro .

Negro en vestidos cortos, largos, ajustados, fluidos. Negro en tops minimalistas, en bodies brillantes, en pantalones satinados. Negro con lentejuelas, negro mate, negro efecto cuero. Un pequeño destello plateado cada tanto, casi como una excepción tímida. Y nada más. La primavera vibrando en el aire, y la noche completamente tomada por la ausencia de color.

Y lo más curioso es que no estamos ante un problema de falta de opciones. Quien camina durante el día por el centro o por cualquier zona comercial de San Juan, sabe que las vidrieras están llenas de propuestas hermosas: fucsias intensos, verdes profundos, amarillos cálidos, celestes suaves, estampas florales, bordados, transparencias, texturas livianas y frescas. Todo lo que la primavera propone. Todo lo que invita a jugar. Y aun así, cuando cae la noche, ese universo desaparece. La elección vuelve a ser la misma: el negro, una y otra vez.

Y entonces me pregunté: ¿vos también lo notaste?

¿Viste que, incluso en plena primavera, parece que todas nos ponemos de acuerdo para vestir igual? ¿No te sorprende que, mientras el clima florece, la noche se vuelva monocroma?

No lo digo desde el juicio —jamás lo haría—. Lo digo desde la observación sincera y del amor por esta ciudad que siempre fue luz, minerales, contrastes y fuerza visual. Lo digo porque me pregunto si esta elección repetida no habla de algo más profundo que una simple tendencia. Sabemos que el negro es seguro: estiliza, ordena, acompaña. Nunca falla. Es refugio, es “por las dudas”, es “con esto estoy bien”.

Pero también es cierto que la noche sanjuanina tiene una exigencia estética particular, algo que todas percibimos aunque nadie lo diga en voz alta. Hay un sentido del “código” que nos atraviesa, un deseo de encajar sin equivocarnos, de vernos correctas, de no destacar demasiado por fuera de lo esperado. En ese contexto, el negro es la respuesta fácil: evita el riesgo, evita el error, evita la mirada ajena que pudiera evaluar. Y a veces, sin querer, también nos evita a nosotras mismas.

Porque repetir siempre lo mismo —aunque funcione— también puede ser una forma de apagarnos. De dejar de explorar. De dejar de jugar. De dejar de mostrarnos tal como somos.

Y entonces pensé en vos. En vos que elegís el negro porque te da seguridad. En vos que decís “esto me queda bien” pero no te preguntás si realmente te emociona. En vos que sentís que un color fuerte puede ser “demasiado”, aunque te encante. En vos que tenés guardada una prenda preciosa, pero la dejás colgada porque creés que “no es para la noche”. Por eso hoy quiero invitarte a algo que va mucho más allá de un cambio de outfit. Quiero invitarte a preguntarte, con honestidad:

¿Cuándo fue la última vez que te elegiste sin miedo?¿Cuándo fue la última vez que te pusiste algo que te hizo sonreír antes de verte en el espejo? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu ropa contara tu historia, y no la de todas las demás?

La moda no es un disfraz ni una obligación. Es una puerta emocional. Es un espejo. Es un lenguaje silencioso que dice más de lo que imaginamos.

Y aunque el negro siempre será hermoso —porque lo es—, también es hermoso permitirse salir de él. Elegir un color que te represente, una textura que te identifique, una estampa que cuente algo de vos. Combinar. Jugar. Probar. Errar y volver a intentar. Porque vestirse también es un acto de libertad.

San Juan no necesita más uniformes. Nos necesita auténticas, diversas, reales.

Vos —sí, vos— tenés una luz propia que no merece quedar oculta detrás de una elección automática. Y quizás este sea el momento de dejar un poco el refugio para empezar a descubrirte de nuevo.

Mi invitación es simple, profunda y absolutamente personal: regalate el permiso de sentirte vos. De probar. De arriesgar, de usar ese color que te emociona aunque no te atrevas. De elegir lo que te hace bien, no lo que se espera. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se viste desde su esencia.

San Juan está lista para verte florecer. Y tal vez, solo tal vez, esta primavera sea el comienzo.