Nunca es tarde

¡Una gran atajada!: el Pato Fillol retomó la secundaria con 75 años y en el primer examen se sacó un 10

El exarquero de River y campeón del mundo con la Selección en 1978 compartió su experiencia a través de las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Pato Fillol tiene una deuda pendiente: la secundaria.

El Pato Fillol tiene una deuda pendiente: la secundaria.

Ubaldo Matildo Fillol, el icónico arquero de River y campeón del Mundo con la Selección en 1978, tomó la decisión de retomar el secundario. A sus 75 años, el "Pato" no sólo decidió completar los estudios que le quedaron inconclusos por el fútbol, sino que además para poder realizarla debió aprender computación: el curso es a distancia. Y en el primer examen le tocó Geografía y sorprendió a todos: se sacó un 10.

El exarquero que salió de Quilmes, pero que consolidó su enorme carrera deportiva en el arco de River, compartió su experiencia y alegría con un video en las redes. Allí, el Pato admite que "sentía culpa" por haberse entregado en su totalidad al fútbol. "Me sentía culpable porque me entregué por completo al fútbol", admitió en un video.

“Voy a rendir Geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, comenzó contando Fillol en un video subido a su cuenta de Instagram.

En el video publicado, Fillol dio detalles del examen que lo hizo transpirar más que un penal en contra: “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos. Eran de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación del 10”, se contentó.

El exarquero de River contó que previo a comenzar a rendir las 28 materias en las que está anotado, tuvo varias reuniones con los profesores y que eso le dio "mucha confianza". "Me ayudaron mucho, y creo que fue fundamental poder reunirnos. Eso me dio mucha confianza", confió en el video.

Meses atrás, Fillol compartía en las redes la decisión de retomar su carrera educativa inconclusa y avisaba que ya se había comprado una computadora para poder completar los estudios secundarios a distancia.

“Me voy a poner las pilas como me las puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar a ningún entrenamiento en casi 25 años de carrera deportiva. Pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esa manera. Voy a dar todo para terminar las 28 materias y terminar el secundario. Después veremos qué hacemos, pero voy a hacer lo que corresponde”, sostuvo el Pato.

Arquero icónico de River y de la Selección del Flaco Menotti

Luego de Amadeo Carrizo, el "Pato" Fillol es uno de los arqueros icónicos de River ya que formó parte de esa generación dorada de fines de los 70's y principios de los 80's que comandó Don Ángel Labruna, otro ídolo con todas las letras del Millonario.

Fillol comenzó con su carrera profesional futbolística en 1969, en Quilmes. Allí alcanzó a atajar un partido en el viejo torneo Metropolitano. Durante el '70 y '71 atajaría en el Cervecero hasta que pasó a Racing, donde completó una gran etapa entre 1972 y 1973.

Pero, su carrera cambiaría radicalmente con la llegada al arco de River hacia fines del '73. El "Pato" se adueñaría del arco Millonario hasta 1982 y conseguiría siete títulos (4 torneos Metropolitanos y 3 Nacionales). Allí, se convirtió además en el máximo referente del arco de la Selección donde se consagró campeón del Mundo en 1978.

Luego de su extenso paso por River, la carrera del Pato continuó por varios clubes. Estuvo en Argentinos Juniors, una segunda etapa en Racing (del 87 al 89) donde ganaría la Supercopa Sudamericana, y Vélez. Pero también tuvo su recorrido internacional, el Pato atajó para Flamengo de Brasil en el 84 y 85; y en Atlético de Madrid durante el 85 y 86. Allí también cosechó títulos, dos campeonatos regionales en Brasil; y una Supercopa de España con el Aleti.

FUENTE: Clarín

