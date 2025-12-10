miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin San Martín

Las zonas de la Liga Profesional y en qué cancha se jugará el primer Superclásico del año

Tras la reunión de AFA de este mediodía, se sortearon los grupos de los dos torneos que se disputarán el próximo año. Qué grupo le tocará a Boca, River y a la sorpresa que se llevará el Pincha de Río Cuarto y el Lobo de Mendoza, los recién ascendidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

La Liga Profesional realizó este miércoles desde el mediodía, en el Predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, el sorteo en el que se dio a conocer cómo quedaron las zonas de equipos para el Apertura y el Clausura de 2026. Boca estará en el grupo A, mientras que River irá al B.

Lee además
sufre gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a river
Mercado de pases

Sufre Gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a River
Ya se conocen los partidos con los que arrancará la próxima edición de la Copa Argentina.
Nueva ilusión

Sortearon la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán San Martín, Boca Juniors y River Plate

El evento, que se transmitió por LPF Play, determinó que el Xeneize compartirá su zona con equipos como Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Vélez, Estudiantes y Lanús. Por el lado del Millonario, jugará ante Huracán, Racing, Barracas, Belgrano, Gimnasia, Argentinos Juniors, entre otros rivales.

image

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, los recién ascendidos de la Primera Nacional que quedaron emparejados con Instituto e Independiente Rivadavia, integran las zonas B y A, respectivamente.

En tanto, el primer Superclásico del año se disputará en el Estadio Monumental con fecha a confirmar. El que más difícil la tiene es Boca, que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura, porque además de compartir zona con San Lorenzo e Independiente y jugar frente a River, en la fecha Interzonal tendrá un duro compromiso contra Racing, que viene de eliminarlo en las semifinales del Clausura. Los de Marcelo Gallardo, por su parte, se verán las caras con Vélez en la Interzonal.

Seguí leyendo

Paredes le pidió disculpas a los hinchas de Boca por reaccionar mal en el cambio de Zeballos

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Sanjuaninos brillaron en el Ultra Trail Merlo

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

¡Una gran atajada!: el Pato Fillol retomó la secundaria con 75 años y en el primer examen se sacó un 10

Superó una insuficiencia renal, rompió récords y va por el Mundial U20 de atletismo: la historia de Isabella Gómez

Se terminó el misterio: Claudio Úbeda seguirá siendo DT de Boca en 2026

Thomas Castañeda fue quinto en el Iberoamericano de triatlón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelta a San Juan.
Cuenta regresiva

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso
Importante

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige
Repaso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige