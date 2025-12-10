Las zonas de la Liga Profesional y en qué cancha se jugará el primer Superclásico del año

La Liga Profesional realizó este miércoles desde el mediodía, en el Predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, el sorteo en el que se dio a conocer cómo quedaron las zonas de equipos para el Apertura y el Clausura de 2026. Boca estará en el grupo A, mientras que River irá al B.

El evento, que se transmitió por LPF Play, determinó que el Xeneize compartirá su zona con equipos como Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Vélez, Estudiantes y Lanús. Por el lado del Millonario, jugará ante Huracán, Racing, Barracas, Belgrano, Gimnasia, Argentinos Juniors, entre otros rivales.

image

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, los recién ascendidos de la Primera Nacional que quedaron emparejados con Instituto e Independiente Rivadavia, integran las zonas B y A, respectivamente.

En tanto, el primer Superclásico del año se disputará en el Estadio Monumental con fecha a confirmar. El que más difícil la tiene es Boca, que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura, porque además de compartir zona con San Lorenzo e Independiente y jugar frente a River, en la fecha Interzonal tendrá un duro compromiso contra Racing, que viene de eliminarlo en las semifinales del Clausura. Los de Marcelo Gallardo, por su parte, se verán las caras con Vélez en la Interzonal.