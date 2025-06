Un ex San Martín, el jugador codiciado para reforzar a Boca en el Mundial de Clubes

Un ex San Martín, el jugador que quiere Boca.

El mercado de pases de Boca se mueve cada vez más. Porque ahora no son simplemente una marea de nombres que sobrevuelan, sino negociaciones con posibilidades de concretarse. Las más viables y encaminadas a esta hora son las de Malcom Braida y la compra de Marco Pellegino al Milan, pero Juan Román Riquelme no se conforma con eso y va por otro central más: Gastón Hernández, un ex San Martín.