Rugby, vóley y mucho fútbol: la agenda deportiva de este fin de semana

Vóley – Selección Argentina Mayor en San Juan

Por iniciativa del Gobierno de San Juan, el seleccionado nacional masculino está presente de nuevo en la provincia. Ante su par de Cuba, la Albiceleste disputará sus últimos partidos amistosos previo a su debut en la Volleyball Nations League 2025 (VNL).

El último encuentro en San Juan se jugará este viernes 06, a las 21:30 horas, en el estadio Aldo Cantoni del Parque de Mayo. El primero se jugó el jueves 05 por la noche, en el estadio, y fue victoria de Argentina por 3 a 0 en sets corridos.

Los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel forman parte del plantel argentino.

El público sanjuanino ha recibido con cariño y hospitalidad a la Selección Argentina, que volvió a jugar en San Juan después de siete años.

Información sobre entradas:

Precios: $ 6.000 popular y $ 12.000 platea oeste. Ingreso gratuito para menores de 10 años.

Presencial: desde las 19 horas en adelante, en las puertas B y C de las boleterías del estadio Aldo Cantoni.

Online: a través de Autoentrada.com

Más información:

- Plantel de Selección Argentina, partidos en VNL 2025 y arribo a San Juan.

- Presentación oficial en conferencia de prensa.

- Entrevista a los entrenadores de Argentina, Marcelo Méndez, y de Cuba, Jesús Cruz.

Karting

La segunda fecha del campeonato sanjuanino se celebrará este domingo 08, desde las 13 horas, en La Pista Kart de Pocito. Entrada al público: $ 3.000 por persona.

Trail Running

El sábado 07 y el domingo 08, en el Departamento Calingasta se celebrará la primera edición del reto al Paraje Hilario. La carrera está abierta a hombres y mujeres, para las categorías 5, 10 y 21 KM.

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.

Motociclismo

RxP – Racing Experience Pilots

Desde el viernes 06 al domingo 08, desde las 8 horas en las tres jornadas, en el Circuito San Juan Villicum del Departamento Albardón se llevará a cabo un evento para pilotos de motociclismo en circuitos cerrados. La finalidad es que los participantes puedan mejorar y aprender nuevas técnicas de manejo, donde la seguridad es la prioridad.

Vóley

4° Copa Italia de Ausonia

Desde el viernes 06 al domingo 08, Ausonia organizará una nueva edición de la Copa Italia. Es una competencia de vóley amateur, destinada a equipos juveniles masculinos y femeninos. La mayoría de los partidos se jugarán en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay, en el Departamento Pocito, y las finales más el acto de cierre en el Club Ausonia, en Rivadavia.

Torneo masculino

Viernes 06: de 16 a 19 horas.

Sábado 07: de 10 a 18 horas.

Domingo 08: la final de Oro será a las 17 en Ausonia.

Torneo femenino

Viernes 06: de 16 a 20 horas.

Sábado 07: de 09 a 21 horas.

Domingo 08: la final de Oro será a las 18 en Ausonia. El acto de cierre será al término de este partido.

Ciclismo de montaña

Desafío Cruz del Tacho

La novena edición de la carrera se celebrará el domingo 08, a partir de las 10 horas, en el Departamento Pocito. De la competencia participarán hombres y mujeres, profesionales y promocionales, desde la categoría infantil a la máster. Se augura que estarán presentes 400 participantes, de nuestra provincia y también provenientes de Mendoza, San Luis, La Rioja y Córdoba. La carrera corresponde la cuarta fecha del campeonato sanjuanino oficial 2025, que fiscaliza la Asociación Sanjuanina de Ciclismo de Montaña (ASO).

Ciclismo de ruta

Libres y Máster

La tercera fecha del campeonato otoño/invierno se correrá este sábado 07 de junio, con concentración a las 13:30 y largada a las 14:30 horas, en el Complejo El Pinar, en el Departamento Rivadavia. Organización: AC ‘A pedal San Juan’.

Infanto – Juvenil

La cuarta y última fecha del campeonato caucetero se disputará este domingo 08 de junio en el circuito óvalo del departamento, ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus. La concentración será desde las 11:30 y la largada a partir de las 12:30 horas. Las inscripciones serán este sábado 07 de junio, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina (Avenida Rawson 860 sur, Capital). Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina.

Hockey sobre patines

Superliga Argentina 2025 y Copa Nacional 2025 – Masculino

Este domingo 08 de junio comenzará a disputarse la primera fecha de ambos campeonatos a nivel de clubes, considerados como las nuevas Ligas Nacional A1 y A1 respectivamente. En total habrá 19 clubes sanjuaninos presentes.

Primera División – Torneo Oficial – Femenino

Ayer jueves 05 de junio, desde las 21 horas, se jugaron los partidos correspondientes a la décima fecha del campeonato sanjuanino. Los resultados fueron los siguientes:

Huarpes 1-4 Unión Vecinal de Trinidad (1-3)

Valenciano 2-3 Unión de Villa Krause (5-1)

El clásico | Concepción Patín Club 1-2 Social San Juan (3-0)

Barrio Rivadavia 2-4 Sindicato Empleados de Comercio (1-6)

Bancaria 6-1 Lomas de Rivadavia (3-1)

Atlético Argentino 0-6 Aberastain (1-3).

Entre paréntesis, los resultados finales de los partidos en la categoría Segunda (o Reserva).

Primera División – Torneo Oficial – Masculino

Los partidos correspondientes a la décima fecha del torneo se jugarán este viernes 06, desde las 21:30 horas. Los encuentros de Segunda iniciarán a las 20 horas.

Social San Juan vs. Unión Vecinal de Trinidad.

Lomas de Rivadavia vs. Hispano.

Richet Zapata vs. Huarpes.

Olimpia vs. Altos de San Juan.

Concepción Patín Club vs. Valenciano.

Bancaria vs. Atlético Argentino.

Rugby

Torneo Cuyano 2025 – Copa Oro

Este sábado 07 se jugará la octava fecha de la primera ronda. A las 16 horas, Universitario RC recibirá a Club Personal Banco Mendoza en el anexo de Pocito; y el San Juan RC visitará a Mendoza Rugby.

Torneo Cuyano 2025 – Copa Plata

Este fin de semana, Huazihul SJRC y Alfiles jugarán sus partidos de semifinales. Ambos equipos sanjuaninos enfrentarán a clubes mendocinos, por un lugar en la gran final.

Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Jueves 05/06

Partido 1: Urquiza 109-78 Lanteri.

Viernes 06/06 – 22 horas

Partido 1: Jáchal BC vs Ausonia; Hispano vs. Unión Vecinal de Trinidad; y Sporting Estrella vs. Inca Huasi.

Nivel 1 – Femenino: resultados parciales de la gran final del Torneo Apertura 2025 – Carolina Sastre

Copa Oro

Jueves 05/06

Partido 1: Universidad 84-54 Isca Yacú.

El partido 2 está programado para el domingo 15 de junio a las 22 en Isca Yacú.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Entre los partidos programados para este fin de semana, los hay en Primera División masculino y en el Torneo de Inferiores femenino.

Futsal

Primera División – Masculino: programación restante para la 15° fecha del Torneo Apertura.

Viernes 06 – 21 horas

Sindicato Empleados de Comercio vs. Defensores de Argentinos

San Ricardo vs. Alianza.

Barrio Mercedario vs. Barrio CGT Rawson en Hualilán.

Villa Porres vs. Krause en Barrio Pampa.

Unión de Villa Krause vs. Huarpes.

Desamparados vs. Del Bono en Minuto 90.

Resultados a confirmar del jueves 05: Barrio de Pie vs. Marquesado en Laprida.