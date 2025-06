Maxi Casa firmó para un club del ascenso y su representante lanzó una frase picante: "Necesario"

San Martín continúa con los trabajos de pretemporada. Si bien todavía no se conocen los refuerzos que llegarán en el próximo mercado de pases ni las otras bajas que tendrá el equipo, se supo en qué club jugará Maximiliano Casa, el jugador ex verdinegro que fue parte del ascenso y no será tenido en cuenta por Leandro 'Pipi' Romagnoli en Primera División.