Despedida

Con el sello del ascenso y el de ¡Tripa y Corazón!: Maxi Casa se despidió de San Martín con un mensaje bien rockero

El delantero no tuvo oportunidad en la era del Pipi Romagnoli y este viernes se conoció que no seguirá en el plantel verdinegro. Usó las redes sociales para despedirse y sus compañeros no tardaron en comentarle: "Por siempre Tripa y Corazón", respondió Borgogno.