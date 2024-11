Casa stone: de "a nosotros no nos favoreció nadie" a "esto es tripa y corazón, como dice la Renga"

No tiene el pelo largo, pero sí un par de tatuajes que delatan cómo vive al máximo su pasión por el rock. Es boxeador, aunque hace un tiempo tiene colgados los guantes y el domingo prefirió escaparle al escándalo que se armó con All Boys. Maxi Casa, además de ser el autor de los dos tantos que le dio la clasificación a San Martín a semifinales del Reducido, es todo un personaje de Concepción. Directo, con esencia jocosa, el atacante charló a fondo con Tiempo de San Juan en medio de un presente que genera ilusión al pueblo verdinegro.

-Estamos todos muy contentos, muy felices. Es un momento que es especial para todos, para el joven o para el que tiene más experiencia que otro. En lo personal estoy disfrutando muchísimo, pero la realidad es que estoy disfrutando desde el primer día que estoy en San Martín. Pero porque el vestuario está muy bien, que es lo que siempre priorizamos nosotros. Cada uno sabe el rol que tiene que cumplir, los demás lo habrán visto. Siempre el equipo que juega, lo hace a un 100%, y los chicos que están afuera están a un 120%. Entonces, cuando pasan estas cosas, es porque adentro está todo bien. Y es lo que más me interesa a mí. Yo sé que también hay presión, porque ahora nos toca Chicago allá. Pero hay que disfrutarlo también. Eso es importante para nosotros.

-

-Y en lo personal, ¿cómo se vive el hecho de haber auxiliado al equipo desde el banco?

-Me tocó convertir y estoy feliz por eso. Pero, que le toque a quien le toque... Todos queríamos ganar. Meter goles me sirve un montón, no lo voy a negar, porque además fue todo muy redondo. Siempre tenemos cosas que mejorar todo el tiempo, pero estoy feliz. A mí lo que me pasó el domingo fue hermoso. Porque aparte, el ambiente que había, la presión, el momento en el que me toca entrar, el partido medio demorado... Yo lo único que quería era jugar. La verdad es que yo sigo así, emocionado.

-Imagino la ansiedad de querer entrar cuando el equipo estaba 2-0 abajo en el marcador...

- Yo entiendo que desde afuera se sufre mucho más que desde adentro, eso es una realidad. Y precisamente el domingo, que a mí me tocó estar afuera, yo estaba como loco. No voy a decir todas las cosas que dije, como cuando estaba entrando en calor. Yo decía ´no puede ser que nos esté pasando esto con este marco, con el año que tuvimos´. Porque ya te empezás a replantear un montón de cosas. Pero bueno, me tocó... los goles me sirven un montón, pero estoy más feliz porque clasificamos. El grupo se merecía eso. Después puede haber repercusiones o no, pero yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó adentro de la cancha. Sé las cosas que pasaron y hay que disfrutar y seguir trabajando.

-Ya que lo mencionas, ¿molesta esto de querer ponerle un manto de sospecha a la clasificación por parte de los jugadores de All Boys e incluso la prensa porteña?

-A mí las injusticias me molestan. Pero me molestan que nos pongan en un lugar que.... A ver, a nosotros no nos favoreció nadie. Si miran todos los partidos, ¿qué favores hubo? A parte es una locura lo que yo estoy diciendo. Nos ponen en el lugar de Riestra y nunca tuve problemas en decir eso. Eso es lo que a mí me molesta. Nosotros trabajamos bien. Es un equipo joven que corre, que se sacrifica. Ahora si clasificamos es porque algo hicimos bien. O un poco mejor que el resto. Y estoy hablando de colegas, no estoy hablando de enemigos. Porque no son enemigos míos. La gente de All Boys no es enemiga mía. Pero me molesta que nos pongan en ese lugar. Yo, aparte de futbolista, soy boxeador y no voy a entrar a la cancha a pegar una piña. Una agresión es roja, hablar mal al árbitro es una tarjeta. Entonces molesta porque acá hay buena gente. Acá hay jóvenes, laburantes.

-Porque además es quitarle mérito a lo que se hizo en el año...

-Claro, te etiquetan o te califiquen como algo que no lo sos. En San Martín laburamos todo el año. Y no es fácil formar un grupo como el que formamos. Tener referentes como los que tenemos, que todos vayan para el mismo lado. No es fácil construir lo que nosotros construimos. Pero ya está, estamos todos tranquilos. Todos sabemos lo que hicimos, lo que hacemos y tenemos que hacer. No le podés gustar a todo el mundo.

-Se viene el duelo con Nueva Chicago, quedan tres partidos para el objetivo, ¿cómo se trabaja la cabeza?

-Se disfruta, la categoría te lo hace vivir así. Yo estoy en un club hermoso, la ciudad es hermosa y eso también lo disfruto. Pero hay una responsabilidad, ahora nos toca otra. Nosotros no nos sacamos de la cabeza que todavía falta. Estás cerca, pero estás lejos. Son 180 minutos. Ahora hay que pasar la semifinal, hay que laburar de vuelta.

-¿Algún mensaje al hincha?

-Yo estoy en un club muy importante, vengo de años difíciles para mí y la ilusión la tenemos todos. Todos estamos muy metidos en lo que es esto. Yo entiendo la emoción que se vive afuera, entiendo el nerviosismo, la presión. El agradecimiento es desde ya porque se hace notar cada vez más la localía y eso es fundamental para este momento. Pero que seguir. Porque esto es, como dice La Renga, esto es tripa y corazón. Hay que darle para adelante, todo el tiempo. No hay que bajar los brazos. Al que le toque, en donde le toque. A mí me tocó del banco y bueno, a morir. A los chicos que entraron, a morir. A la gente que está ahí afuera, a morir. Este plantel ha hecho cosas maravillosas, hermosas. Pero bueno, ya estamos acá, así que para adelante. Quedan tres partidos hermosos.

-

Foto portada: Dani Ordoñez