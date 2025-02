Maxi Casa, el soldado del ascenso que no le saca la 'pata' y busca volver a la lista: "Esto es cuchillo entre los dientes siempre"

Tajante Un ex jugador de Boca analizó el debut copero y sentenció a Gago: "Si me lo decía a mi, lo cagaba a trompadas"

"Estoy con sensaciones encontradas porque ahora no me está tocando, pero estoy doblegando esfuerzo en el día a día. También me pongo en el lugar de los que están sumando más minutos, estamos todos ansiosos y a la vez pensativos de querer sacar esto para adelante y encontrarle la vuelta", comentó Casa Stone a Tiempo de San Juan sobre la urgencia de los tres primeros puntos en la máxima categoría.

En lo que va de las casi siete fechas, Maxi jugó nada más que 45 minutos y contó que para estar, se esfuerza y es también la ley de la competencia por estar: "Verlo de afuera es algo difícil, no te lo voy a negar, el saber que no estás convocado, pero estoy tranquilo con el vestuario que tenemos. Me esta matando la ansiedad, necesito estar, que el técnico me diga 'bueno, te toca'; estoy esperando con ansias ese momento, te hablo francamente porque soy así.

Esto es cuchillo ente los dientes siempre, así me toque 5, 40 o 100 minutos. Tengo que estar preparado Esto es cuchillo ente los dientes siempre, así me toque 5, 40 o 100 minutos. Tengo que estar preparado

Sobre el partido con River de este sábado, Maxi dijo: "Se viene River, es un hermoso partido para jugar, demostrar y dar pelea. Soy partidario de que esto se sale trabajando, corriendo y metiendo pata. Estoy feliz de seguir acá, pero estoy inquieto con esto de decir, bueno, encontremos el resultado ya".

Mirá la nota con Maximiliano Casa, el soldado del ascenso: