jueves 11 de diciembre 2025

Temporada 2025

Liga Universitaria: ya hay fecha para las finales

Después de un año repleto de contratiempos, la organización del certamen anunció la fecha en la que se conocerán a los campeones de sus diferentes categorías

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria está llegando al final de una temporada emocionante y muy disputada.

La temporada de la Liga Universitaria está llegando a su final y crece la expectativa por saber quiénes serán los respectivos campeones de cada una de las tres categorías que contiene el certamen.

Por orden cronológico hay que decir que este finde semana solo se jugará un encuentra. Será el domingo 14 y corresponde al choque por el tercer puesto de la Copa de Oro de la B, tras el cual se conocerá al equipo que disputará la promoción con uno de la A.

En cuanto a las finales propiamente dichas desde la organización confirmaron que se celebrarán el próximo sábado 20 de diciembre.

Cabe destacar que aún falta cerrar los horarios de los encuentros definitivos, como así también la sede. Durante todo el año la competición tuvo lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo El Palomar, pero existe una posibilidad de que –como ya sucediera en años anteriores- se desarrollen en el Estadio San Juan del Bicentenario.

image

Los protagonistas de las finales

Los finalistas de cada una de las categorías esperan con ansiedad que llegue la fecha para dirimir al campeón, aunque en el caso de la B y la C algo de alegría ya cargan por haber alcanzado cada uno de ellos el ascenso de categoría.

En la A, quienes se verán las caras por el título de campeón son San Birrence y Otro Equipo. En la B serán Notttingham Miedo y Mavericks, mientras que en la C, a falta de que se apliquen las sanciones por un episodio de violencia, los participantes del encuentro final son Newcauce y Mesa Chica.

