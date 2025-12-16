ANMAT prohibió un conocido aceite de oliva y pidió su urgente retiro de la venta

ANMAT prohibió la venta y consumo de un aceite de oliva producido en La Rioja.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó esta semana el retiro inmediato de todos los supermercados de una reconocida marca de aceites de oliva debido una falta grave al código alimentario.

Así fue como la medida se hizo efectiva por medio de la Disposición 7831/2025 publicada en el Boletín Oficial, donde se informó que se trata de un "producto apócrifo" que no contiene el etiquetado correspondiente.

De esa manera se indicó que el producto se trata de: “Aceite de oliva extra virgen, marca: Olivos de Arauco, Origen: Departamento Arauco, Provincia de La Rioja, RNE N° 18000661, RNPA N° 18004900”.

El organismo ordenó la prohibición de estos insumos "en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos" en la publicación realizada al respecto.

Según se indicó sobre la situación, una serie de controles revelaron que los productos investigados no carecen de registros de establecimiento y de producto como ha ocurrido en otras medidas similares, sino que tras consultar al ente local se constató otra irregularidad.

Informaron los mismos contaban con un RNE y un RNPA existentes, pero al consultar a la firma, pertenecía a otra razón social que no lo aceptó como propio ni como válidos.

El organismo expreso que: “No puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad".

Por otro lado, también se ordenó suspender la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique los RNE o el RNPA de cualquier de estos dos lotes por ser un etiquetado falso.