La paz, pendiendo de un hilo: Donald Trump no descartó entrar en guerra con Venezuela

Conforme van pasando los días, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento y a escalas no deseables, de hecho, el presidente norteamericano, Donald Trump , declaró este viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con la nación caribeña, según informaciones de medios internacionales.

En una entrevista telefónica que mantuvo el medio local NBC News, el mandatario estadounidense respondió: “No la descarto, no”. Lo hizo ante la consulta del periodista sobre un presunto inicio de conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro, donde además indicó que habrá más buques petroleros incautados.

El jefe de la Casa Blanca defendió la orden de bloqueo que emitió a principios de esta semana contra los petroleros sancionados, y advirtió que las incautaciones de buques cerca de aguas venezolanas continuarán.

“Si los barcos siguen navegando tontamente, terminarán en puertos estadounidenses”, señaló Trump, luego de que Nicolás Maduro haya ordenado la escolta militar a las embarcaciones que exportan petróleo.

Trump vinculó los bombardeos a buques venezolanos con la lucha contra el narcotráfico y acusó al gobierno de Maduro de usar ingresos petroleros para financiar “narcoterrorismo" y al ser consultado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, según NBC News.

Además, cuando se le preguntó si las acciones estadounidenses podrían desembocar en una guerra, Trump respondió: “No lo discuto”, aunque luego admitió que es una posibilidad y advirtió que habrá más incautaciones de petroleros. Sobre el plazo para estas operaciones, señaló: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.

Finalmente, la tensión en el Caribe se intensificó mucho desde hace tiempo, de hecho, Estados Unidos desplegó en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico y esto incluyó una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra más de 20 lanchas supuestamente “cargadas de droga”, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

FUENTE: Crónica