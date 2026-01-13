martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto

El anuncio de que el piloto argentino seguirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 relegó al australiano, que decidió firmar la desvinculación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La salida de Jack Doohan de Alpine quedó oficialmente confirmada en las últimas horas mediante un comunicado difundido en redes sociales. La escudería informó que alcanzó un acuerdo mutuo con el piloto australiano para no continuar juntos de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Lee además
chiqui tapia hablo por primera vez sobre las denuncias por corrupcion en la afa: lo llevo tranquilo, no estoy imputado
Declaraciones

Chiqui Tapia habló por primera vez sobre las denuncias por corrupción en la AFA: "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado"
chiqui tapia, de vacaciones en mar del plata y despreocupado sobre las denuncias a la afa: no le doy bola
Sin filtro

Chiqui Tapia, de vacaciones en Mar del Plata y despreocupado sobre las denuncias a la AFA: "No le doy bola"

“BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y permitirle buscar otras oportunidades profesionales”, indicó el comunicado del equipo francés.

image

“Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024″, continúa.

“El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, cierra el comunicado.

Se presume que Jack Doohan correrá en la Súper Fórmula en el 2026, para relanzar su carrera de cara al futuro y ver si tiene posibilidades de disputar la F1 en 2027, ya que está confirmado que no tendrá su butaca el año que viene.

Kondo Racing cuenta con un vehículo propulsado por Toyota, con motor de esta misma marca japonesa, y se prevé que tendrá en el piloto australiano a uno de sus aspirantes a quedarse con el título de la Súper Fórmula en el 2026.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de Fabián Zagaglia, un sensei histórico de San Juan

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional

Bombazo: despidieron a Xabi Alonso del Real Madrid

Debut de los sanjuaninos en la Liga Nacional de Voley masculina

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Benavides y el sanjuanino Sisterna, otra vez entre los mejores diez del Dakar en un lunes brillante para los argentinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
chiqui tapia hablo por primera vez sobre las denuncias por corrupcion en la afa: lo llevo tranquilo, no estoy imputado
Declaraciones

Chiqui Tapia habló por primera vez sobre las denuncias por corrupción en la AFA: "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada