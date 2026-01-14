En el corazón del Colo Velardez: sus primeras rodadas, la familia como pilar y la predicción que lo coronó de gloria

La emoción todavía se siente en el aire y Leandro "El Colo" Velardez se toma su tiempo para saborear cada detalle de las etapas del Giro del Sol . A días de haberse bañado en oro, más relajado de los nervios y aferrado a su familia, recibió a Tiempo de San Juan en su casa de calle Díaz y Benavídez, en Chimbas. En el corazón del campeón: sus primeras rodadas, el recuerdo de su amigo Nicolás Naranjo y la predicción 'de vestuario' que lo coronó de gloria. Su historia.

Partido homenaje Boca no pudo y terminó empatando sin goles frente a Millonarios en el primer compromiso del año

Giro del Sol La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

"Recién me está cayendo la ficha", rompió el hielo el sanjuanino, que tomó el protagonismo en el comedor de su casa con las mallas ganadoras y los soles que representaban otra edición de la competencia. El 'Colo' todavía tenía su voz cargada de emoción y casi no podía mirar al frente, como si el desahogo del oro se hubiese quedado atorado en su pecho. Choque de recuerdos, mezcla de sensaciones y un perfil bajo que lo caracteriza, por su lucha desde abajo y el sacrificio de toda su familia.

El ciclista representante del equipo pocitano no dejó a nadie afuera cuando le tocó cruzar la línea de llegada: y ese es su amigo Nicolás Naranjo, un compañero que extraña y siente. "Fue un gran amigo, un gran hermano que me tocó perder, pero que llevo conmigo todos los días", dice Velardez. Cada competencia, cada largada, cada momento clave lo encuentra hablándole en silencio. "Siempre le pido que me ayude, que me cuide, que me dé fuerzas. Este Giro lo venía soñando y se lo quise dedicar a él".

La carrera fue dura, como todas y cada etapa con su complicado recorrido. Pero el 'Colo' sintió algo distinto desde el inicio de la edición. "Ya en la primera etapa, con llegada en el Parque Norte, supo que estaba para más. Me sentía bien, fuerte, se lo dije al equipo", aseguró el campeón sobre como gestó esa cabeza de campeón.

A horas de haber terminado la primera etapa le dije al masajista (Víctor Navarro): "Voy a ganar el Giro". Me miró y me dijo ‘qué cabeza tenés, gordo’. Y fue así. El poder de convencimiento pudo más y así la historia lo escribió.

image El Colo Velardez después de bañarse en oro en el Giro del Sol.

La perseverancia fue clave. Venía de varias carreras en San Juan donde rozó la victoria: segundo, tercero, siempre cerca. "Sabía que había que esperar, que los tiempos de Dios son perfectos".

Pero el camino no fue sencillo. Velardez se formó desde chico en el ciclismo, en una familia marcada por el trabajo y la lucha. El 'Colo' nació en Caucete, en una casa donde nunca sobró nada, pero nunca faltó el corazón. Su papá Javier, "el Cabezón" Velardez, histórico mecánico de bicicletas y ligado toda la vida al ciclismo; su mamá, ama de casa y sostén del hogar y sus hermanos, siempre cerca. Ni hablar de su compañera Luciana Luján y el bebé que viene en camino: "La vida me sorprendió de mil maneras", dice, con una sonrisa que mezcla felicidad y agradecimiento.

Hubo momentos difíciles, problemas de salud en la familia, golpes que lo alejaron un tiempo de la bici y lo llevaron incluso a subir de peso. "Me planté conmigo mismo y decidí volver. Volver al deporte con amor".

Creyente, el 'Colo' no duda en decir a quién le habló en el sprint final. A Dios, a la Difunta Correa y, otra vez, a Nico. Su amigo y a quien siempre recuerda. "Ellos siempre están. En la competencia más todavía".

Por último, sobre la Vuelta a San Juan y con la chapa de Giro del Sol, dijo

Humilde, cercano, siempre al frente del pelotón, Velardez no se achica y aunque no se pone la chapa de candidato, firma protagonismo: "Voy a correr con las mismas ganas que el Giro. Nunca hay que dejar de soñar".