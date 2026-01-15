La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

La tradicional competencia que reúne al fútbol federado del interior sanjuanino ya inició su cuenta regresiva. En el edificio anexo de la Legislatura Provincial se realizó la presentación formal del campeonato, que este año reúne nuevamente a 32 instituciones y recupera la representación de Valle Fértil a través de Social Astica . La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, dirigentes deportivos y autoridades de Seguridad, quienes comunicaron que el cupo de hinchas visitantes por encuentro pasará a ser de 50 personas.

El sábado comenzará la actividad con tres encuentros adelantados en puntos clave de la geografía local. Media Agua será sede del acto inaugural, donde Atlético General Sarmiento recibirá a Unión San Damián desde las 17.15. En Rodeo, el campeón iglesiano San Lorenzo será anfitrión de Sportivo Los Berros en el Coloso del Barrio América. Y en Valle Fértil, Social Astica se estrenará ante Sportivo Racing de Jáchal.

El grueso de la primera jornada se disputará el domingo, con partidos distribuidos en once departamentos: Rawson, Pocito, Ullum, Calingasta, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Sarmiento, Jáchal, Santa Lucía e Iglesia. Entre los duelos destacados figuran el debut de Pismanta frente a Juventud Unida en Bella Vista; Yrigoyen ante Arroyito Junior en Santa Lucía; Punta del Médano frente a Matienzo en Sarmiento; La Estrella recibiendo a San Pedro en Jáchal; y Villa Rojas chocando con Defensores de San Martín en Rawson. También se jugarán los compromisos de Defensores de Boca ante San Martín de Rodeo en Los Berros; La Chimbera contra Defensores de Chaparro; Atenas Pocito ante Del Carril; Paso de Los Andes frente a Villa Hipódromo; El Rincón contra Atlético Rivera; La Capilla ante Unión Villa Borjas; Barrio Colón frente a General San Martín; y Huarpes contra Andacollo.

El actual campeón, Atlético Peñaflor, no participará este año, por lo que la competencia coronará a un nuevo monarca. El formato contempla seis fechas de fase clasificatoria, a las que seguirán octavos, cuartos, semifinales y la final prevista para fines de abril.