jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El detalle

Unión jugará ante FADEP y dio a conocer el valor de las entradas para sus hinchas

El Azul recibirá este viernes por la noche al conjunto mendocino en el estadio 12 de Octubre, por la semifinal de ida del Regional Amateur. La dirigencia confirmó un incremento en los precios y dio a conocer detalles para socios y público en general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Unión de Villa Krause ya palpita uno de los compromisos más importantes de su camino en el Torneo Regional Amateur. Este viernes, desde las 21.45, el equipo sanjuanino será local ante FADEP de Mendoza, en el estadio 12 de Octubre, por la semifinal de ida del certamen.

Lee además
union le gano a penaflor y jugara con mendoza la semifinal del regional amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur
seba torrico, como un sanjuanino en la tribuna de penaflor: del analisis a union al pedido que se juegue de noche por el calorcito
Regional Amateur

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

De cara a este encuentro clave, el club informó una actualización en el valor de las entradas. La popular tendrá un costo de 15 mil pesos, mientras que la platea fue fijada en 20 mil. En tanto, los menores de hasta 12 años y las personas con discapacidad abonarán 10 mil pesos.

Desde la institución también recordaron que los socios que tengan la cuota correspondiente al mes de febrero al día podrán retirar su entrada presentándose en boletería. Las mismas estarán habilitadas desde las 20hs del viernes, día del partido.

Además, se indicó que la colocación de banderas en el estadio estará permitida hasta las 19hs, una hora antes de la apertura de boleterías.

Seguí leyendo

La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección

El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Una fake news con Inteligencia Artificial 'destrozó' a un jugador del ascenso y recibió críticas por su estado físico

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero
Video

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero

Te Puede Interesar

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan
Efeméride

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza
Obras

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

José Luis Páez.
Hockey sobre patines

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección