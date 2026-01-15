Unión jugará ante FADEP y dio a conocer el valor de las entradas para sus hinchas

Unión de Villa Krause ya palpita uno de los compromisos más importantes de su camino en el Torneo Regional Amateur . Este viernes, desde las 21.45, el equipo sanjuanino será local ante FADEP de Mendoza, en el estadio 12 de Octubre, por la semifinal de ida del certamen.

De cara a este encuentro clave, el club informó una actualización en el valor de las entradas. La popular tendrá un costo de 15 mil pesos, mientras que la platea fue fijada en 20 mil. En tanto, los menores de hasta 12 años y las personas con discapacidad abonarán 10 mil pesos.

Desde la institución también recordaron que los socios que tengan la cuota correspondiente al mes de febrero al día podrán retirar su entrada presentándose en boletería. Las mismas estarán habilitadas desde las 20hs del viernes, día del partido.

Además, se indicó que la colocación de banderas en el estadio estará permitida hasta las 19hs, una hora antes de la apertura de boleterías.