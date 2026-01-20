martes 20 de enero 2026

Ataque callejero

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Los tres paseaban por la plaza y fueron atacados por otros jóvenes que bajaron de un auto, los golpearon y les robaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de las calles Ignacio de la Roza y Rodríguez y Olmos, en el centro de Caucete.

Tres hermanos que paseaban por la plaza del centro de Caucete fueron perseguidos, golpeados y asaltados por una patota que se movilizaba en un auto. El hecho sucedió el sábado a la noche y uno de los jóvenes terminó en el hospital, aunque por una lesión menor, señalaron fuentes policiales.

De acuerdo con las versiones, las víctimas del ataque callejero fueron Alejandro y Rodolfo Ruarte, de 21 y 19 años, quienes estaban acompañados por su hermano menor, de 17 años. Los tres son del barrio Pie de Palo, de Caucete, y ese día andaban paseando por la plaza departamental.

Eso fue cerca de la medianoche y, mientras caminaban por la plaza, vieron a un grupo de jóvenes que empezaron a seguirlos a bordo de un auto por calle Ignacio de la Roza. Los hermanos comenzaron a preocuparse e intentaron escapar hasta que llegaron a calle Rodríguez y Olmos, pero en un momento dado el coche se detuvo y descendieron varios jóvenes, revelaron fuentes del caso.

Los desconocidos se les abalanzaron y empezaron a golpearlos. En esos segundos también le quitaron la gorra a uno de los Ruarte y a otro le arrebataron el celular, para luego escapar en un auto de color gris. A raíz de la golpiza, el adolescente de 17 años tuvo que ser asistido en el Hospital César Aguilar como consecuencia de un golpe con un palo o una tabla, según las fuentes.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 9na y se dio intervención a los policías de la Brigada de Investigaciones Este y al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

